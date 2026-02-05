Відстрочка для догляду за близьким родичем - документи для виїзду

Відстрочка для догляду — проблема з виїздом за кордон
Якщо громадянин оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, він має право виїжджати за кордон. Але при цьому йому доведеться отримати ще один додатковий документ, аби перетнути кордон у законний спосіб.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Два різні Акти для громадянина з відстрочкою
До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем.
Чоловік поцікавився, чи можуть у нього виникнути проблеми із виїздом за кордон.
"Чи потрібно додатково отримувати Акт догляду на перетин кордону, якщо є Акт встановлення постійного стороннього догляду ( додаток 8)", — запитав громадянин.
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що така ситуація є досить неоднозначною і проблемною.
У чому різниця між документами
"Додаток 8 передбачений Постановою КМУ №560 для отримання відстрочки. Водночас Постановою КМУ №57 передбачений інший акт саме для перетину кордону", — наголосив юрист.
Таким чином, громадянину, який уже має відстрочку, все ж доведеться про всяк випадок отримувати додатковий документ — інакше на кордоні у такої особи можуть виникнути проблеми.
"Якщо акт по Постанові КМУ №560 має встановлену форму, а саме Додаток 8, то акт по Постанові КМУ №57 складається у довільній формі", — додав Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи скасує ТЦК відстрочку для догляду за родичем, якщо той підписав контракт на службу в ЗСУ.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна офіційно працювати, оформивши відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем.
Читайте Новини.LIVE!