Відстрочка для догляду за близьким родичем - документи для виїзду

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо громадянин оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, він має право виїжджати за кордон. Але при цьому йому доведеться отримати ще один додатковий документ, аби перетнути кордон у законний спосіб.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Два різні Акти для громадянина з відстрочкою

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем.

Чоловік поцікавився, чи можуть у нього виникнути проблеми із виїздом за кордон.

"Чи потрібно додатково отримувати Акт догляду на перетин кордону, якщо є Акт встановлення постійного стороннього догляду ( додаток 8)", — запитав громадянин.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що така ситуація є досить неоднозначною і проблемною.

У чому різниця між документами

"Додаток 8 передбачений Постановою КМУ №560 для отримання відстрочки. Водночас Постановою КМУ №57 передбачений інший акт саме для перетину кордону", — наголосив юрист.

Таким чином, громадянину, який уже має відстрочку, все ж доведеться про всяк випадок отримувати додатковий документ — інакше на кордоні у такої особи можуть виникнути проблеми.

"Якщо акт по Постанові КМУ №560 має встановлену форму, а саме Додаток 8, то акт по Постанові КМУ №57 складається у довільній формі", — додав Айвазян.

