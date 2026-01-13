Продление отсрочки для ухода - продлят ли автоматически

Гражданин подает заявление на отсрочку. Фото: cnaprv.gov.ua

Отсрочка от мобилизации на основании осуществления постоянного ухода за близким родственником должна продолжаться в автоматическом режиме. Если же этого не произошло, у гражданина есть два пути решения этой проблемы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Автоматическое продление отсрочки

Часть военнообязанных граждан имеет право на получение отсрочки от мобилизации, если они осуществляют постоянный уход за близким родственником, который нуждается в такой помощи.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли его отсрочка (мужчина ухаживает за отцом, имеющим вторую группу инвалидности) быть продлена в автоматическом режиме.

"В целом отсрочку должны продлить автоматически", — заверил военнообязанного адвокат Юрий Айвазян.

Два пути, если автоматического продления не произошло

Юрист также объяснил, что делать в ситуации, когда отсрочка не была продлена в автоматическом режиме.

"Если после истечения срока действующей отсрочки Вы не увидите даты обновленной отсрочки, то будет два пути решения вопроса", — подчеркнул Айвазян.

Первый путь — это подача нового заявления в ЦПАУ.

Путь номер два — сделать запрос в ТЦК для выяснения причин, по которым отсрочка не продлена автоматически

"В некоторых случаях такие запросы побуждают ТЦК", — отметил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли гражданин официально работать, если он оформил отсрочку для ухода за близким родственником.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за гражданином, который не является близким родственником военнообязанного.