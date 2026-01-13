Продление отсрочки для ухода - продлят ли автоматически

Отсрочка для ухода — продлят ли автоматически
Отсрочка от мобилизации на основании осуществления постоянного ухода за близким родственником должна продолжаться в автоматическом режиме. Если же этого не произошло, у гражданина есть два пути решения этой проблемы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Автоматическое продление отсрочки
Часть военнообязанных граждан имеет право на получение отсрочки от мобилизации, если они осуществляют постоянный уход за близким родственником, который нуждается в такой помощи.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли его отсрочка (мужчина ухаживает за отцом, имеющим вторую группу инвалидности) быть продлена в автоматическом режиме.
"В целом отсрочку должны продлить автоматически", — заверил военнообязанного адвокат Юрий Айвазян.
Два пути, если автоматического продления не произошло
Юрист также объяснил, что делать в ситуации, когда отсрочка не была продлена в автоматическом режиме.
"Если после истечения срока действующей отсрочки Вы не увидите даты обновленной отсрочки, то будет два пути решения вопроса", — подчеркнул Айвазян.
Первый путь — это подача нового заявления в ЦПАУ.
Путь номер два — сделать запрос в ТЦК для выяснения причин, по которым отсрочка не продлена автоматически
"В некоторых случаях такие запросы побуждают ТЦК", — отметил Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли гражданин официально работать, если он оформил отсрочку для ухода за близким родственником.
Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за гражданином, который не является близким родственником военнообязанного.
Читайте Новини.LIVE!