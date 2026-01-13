Відео
Відстрочка для догляду — чи продовжать автоматично

Дата публікації: 13 січня 2026 20:00
Продовження відстрочки для догляду - чи продовжать автоматично
Громадянин подає заяву на відстрочку. Фото: cnaprv.gov.ua

Відстрочка від мобілізації на підставі здійснення постійного догляду за близьким родичем має продовжуватися у автоматичному режимі. Якщо ж цього не сталося, у громадянина є два шляхи вирішення цієї проблеми.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Автоматичне продовження відстрочки

Частина військовозобов’язаних громадян має право на отримання відстрочки від мобілізації, якщо вони здійснюють постійний догляд за близьким родичем, який потребує такої допомоги.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може його відстрочка (чоловік доглядає за батьком, що має другу групу інвалідності) бути продовжена у автоматичному режимі.

"Загалом відстрочку повинні продовжити автоматично", — запевнив військовозобов'язаного адвокат Юрій Айвазян.

Два шляхи, якщо автоматичного продовження не відбулося

Юрист також пояснив, що робити у ситуації, коли відстрочка не була продовжена у автоматичному режимі.

"Якщо після спливання строку діючої відстрочки Ви не побачите дати оновленої відстрочки, то матимете два шляхи вирішення питання", — підкреслив Айвазян.

Перший шлях — це подання нової заяви до ЦНАПу.

Шлях номер два — зробити запит до ТЦК задля з'ясування причин згідно яких відстрочка не продовжена автоматично

"У деяких випадках такі запити спонукають ТЦК", — зазначив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може громадянин офіційно працювати, якщо він оформив відстрочку для догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка для догляду за громадянином, який не є близьким родичем військовозобов’язаного.

ЦНАП мобілізація відстрочка ТЦК та СП догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
