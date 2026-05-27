Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсрочка многодетному в 2026 году: в каких случаях нужен суд

Отсрочка многодетному в 2026 году: в каких случаях нужен суд

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 16:38
Отсрочка многодетному в 2026 году: в каких случаях нужен суд
Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Одним из типов отсрочек является отсрочка для многодетного отца. Эту отсрочку можно оформить, в частности, в ситуации, когда дети рождены в разных браках. Но в такой ситуации может понадобиться решение суда.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для многодетного отца

Отсрочка от мобилизации является законным поводом избежать призыва в ряды ВСУ в особый период. Отсрочка предоставляется исключительно тем гражданам, которые имеют на это право.

Право на отсрочку указано в законодательстве. Там же определяется и список причин, согласно которым гражданину и предоставляется отсрочка.

Одной из таких причин является статус многодетного отца. Такой статус можно получить, если у гражданина есть трое или более несовершеннолетних детей.

Читайте также:

Когда многодетному для отсрочки надо иметь решение суда

К юристам обратился гражданин, который хочет оформить отсрочку по такой причине. Мужчина поинтересовался, какие документы нужно предоставить на отсрочку, если он имеет детей, рожденных в разных браках.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил, что, во-первых, нужно предоставить свидетельства о рождении всех детей. Кроме того, если гражданин сейчас находится в браке, где родились один или несколько детей, нужно предоставить свидетельство о браке.

В случае же с детьми от предыдущих браков, то здесь, подчеркнул Дерий, в некоторых ситуациях не обойтись без судебных решений. Юрист объяснил, один из каких документов, при наличии, надо предоставить в ЦНАП при оформлении отсрочки:

  • решение суда о расторжении предыдущего брака и определение места жительства ребенка;
  • или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка;
  • или письменный договор между гражданином и бывшей женой о том, с кем из родителей будут проживать дети, и об участии второго родителя в их воспитании.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что многодетный отец может оформить отсрочку онлайн, через приложение "Резерв+".

Многодетный отец имеет право оформить отсрочку в ситуации, когда его дети родились в разных браках. Главным является не количество браков, а наличие информации о детях в реестре "Оберіг". Такую отсрочку можно оформить онлайн, через "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отсрочку многодетный гражданин может оформить и за рубежом, в этой ситуации все зависит от "Дії".

Отсрочка от мобилизации является доступной для многодетного родителя, даже если часть детей родилась за границей. Но для этого нужно внести данные свидетельств о рождении в "Дію". Только после этого возможно оформить отсрочку в "Резерв+".

суд дети отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации