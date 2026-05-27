Отсрочка многодетному в 2026 году: в каких случаях нужен суд

Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Одним из типов отсрочек является отсрочка для многодетного отца. Эту отсрочку можно оформить, в частности, в ситуации, когда дети рождены в разных браках. Но в такой ситуации может понадобиться решение суда.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для многодетного отца

Отсрочка от мобилизации является законным поводом избежать призыва в ряды ВСУ в особый период. Отсрочка предоставляется исключительно тем гражданам, которые имеют на это право.

Право на отсрочку указано в законодательстве. Там же определяется и список причин, согласно которым гражданину и предоставляется отсрочка.

Одной из таких причин является статус многодетного отца. Такой статус можно получить, если у гражданина есть трое или более несовершеннолетних детей.

Читайте также:

Когда многодетному для отсрочки надо иметь решение суда

К юристам обратился гражданин, который хочет оформить отсрочку по такой причине. Мужчина поинтересовался, какие документы нужно предоставить на отсрочку, если он имеет детей, рожденных в разных браках.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил, что, во-первых, нужно предоставить свидетельства о рождении всех детей. Кроме того, если гражданин сейчас находится в браке, где родились один или несколько детей, нужно предоставить свидетельство о браке.

В случае же с детьми от предыдущих браков, то здесь, подчеркнул Дерий, в некоторых ситуациях не обойтись без судебных решений. Юрист объяснил, один из каких документов, при наличии, надо предоставить в ЦНАП при оформлении отсрочки:

решение суда о расторжении предыдущего брака и определение места жительства ребенка;

или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка;

или письменный договор между гражданином и бывшей женой о том, с кем из родителей будут проживать дети, и об участии второго родителя в их воспитании.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что многодетный отец может оформить отсрочку онлайн, через приложение "Резерв+".

Многодетный отец имеет право оформить отсрочку в ситуации, когда его дети родились в разных браках. Главным является не количество браков, а наличие информации о детях в реестре "Оберіг". Такую отсрочку можно оформить онлайн, через "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отсрочку многодетный гражданин может оформить и за рубежом, в этой ситуации все зависит от "Дії".

Отсрочка от мобилизации является доступной для многодетного родителя, даже если часть детей родилась за границей. Но для этого нужно внести данные свидетельств о рождении в "Дію". Только после этого возможно оформить отсрочку в "Резерв+".