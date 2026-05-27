Відстрочка багатодітному у 2026 році: у яких випадках потрібен суд

Громадянин подає документи в ЦНАП. Фото: "РБК-Україна"

Одним із типів відстрочок є відстрочка для багатодітного батька. Цю відстрочку можна оформити, зокрема, у ситуації, коли діти народжені у різних шлюбах. Але в такій ситуації може знадобитися рішення суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для багатодітного батька

Відстрочка від мобілізації є законним приводом уникнути призову до лав ЗСУ в особливий період. Відстрочка надається винятково тим громадянам, які мають на це право.

Право на відстрочку вказане у законодавстві. Там же окреслюється і список причин, відповідно до яких громадянину і надається відстрочка.

Однією із таких причин є статус багатодітного батька. Такий статус можна отримати, якщо у громадянина є троє чи більше неповнолітніх дітей.

Читайте також:

Коли багатодітному для відстрочки треба мати рішення суду

До юристів звернувся громадянин, який хоче оформити відстрочку за такою причиною. Чоловік поцікавився, які документи потрібно надати на відстрочку, якщо він має дітей, народжених у різних шлюбах.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що, по-перше, потрібно надати свідоцтва про народження усіх дітей. Крім того, якщо громадянин зараз перебуває у шлюбі, де народилися одна чи кілька дітей, потрібно надати свідоцтво про шлюб.

У випадку ж із дітьми від попередніх шлюбів, то тут, підкреслив Дерій, у деяких ситуаціях не обійтись без судових рішень. Юрист пояснив, один із яких документів, за наявності, треба надати в ЦНАП при оформленні відстрочки:

рішення суду про розірвання попереднього шлюбу та визначення місця проживання дитини;

або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дитини;

або письмовий договір між громадянином та колишньою дружиною про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що багатодітний батько може оформити відстрочку онлайн, через застосунок "Резерв+".

Багатодітний батько має право оформити відстрочку в ситуації, коли його діти народилися у різних шлюбах. Головним є не кількість шлюбів, а наявність інформації про дітей у реєстрі "Оберіг". Таку відстрочку можна оформити онлайн, через "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що відстрочку багатодітний громадянин може оформити і за кордоном, в цій ситуації все залежить від "Дії".

Відстрочка від мобілізації є доступною для багатодітного батька, навіть якщо частина дітей народилася за кордоном. Але для цього потрібно внести дані свідоцтв про народження в "Дію". Тільки після цього можливо оформити відстрочку в "Резерв+".