Отсрочка от мобилизации, если жена в ВСУ — список документов

Муж и жена в ВСУ. Фото: ОК "Південь"

Мужчина имеет право на получение отсрочки от мобилизации, если его жена проходит военную службу в Вооруженных силах Украины. Но для оформления такой отсрочки требуется соблюдение еще одного важного условия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право военнообязанный муж получить отсрочку, если его жена проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что самого факта военной службы жены недостаточно для оформления отсрочки мужа.

Но если у супругов есть несовершеннолетние дети, то тогда, подчеркнул юрист, возможно получение отсрочки для одного из супругов — жены или мужа.

Список необходимых документов

Айвазян объяснил, какие документы в такой ситуации надо предоставить в территориальный центр комплектования.

Это:

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка (детей);

справка о прохождении военной службы мужем (женой).

Напомним, мы ранее писали о том, будет ли иметь право на отсрочку мужчина, который воспитывает неродных несовершеннолетних детей.

Добавим, мы сообщали о том, какие два условия являются обязательными для оформления отсрочки по уходу за родителями.