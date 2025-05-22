Отсрочка от мобилизации, если жена в ВСУ — список документов

Жена в ВСУ — когда муж получит отсрочку, документы
Мужчина имеет право на получение отсрочки от мобилизации, если его жена проходит военную службу в Вооруженных силах Украины. Но для оформления такой отсрочки требуется соблюдение еще одного важного условия.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка от мобилизации
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право военнообязанный муж получить отсрочку, если его жена проходит службу в Вооруженных силах Украины.
Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что самого факта военной службы жены недостаточно для оформления отсрочки мужа.
Но если у супругов есть несовершеннолетние дети, то тогда, подчеркнул юрист, возможно получение отсрочки для одного из супругов — жены или мужа.
Список необходимых документов
Айвазян объяснил, какие документы в такой ситуации надо предоставить в территориальный центр комплектования.
Это:
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- справка о прохождении военной службы мужем (женой).
Напомним, мы ранее писали о том, будет ли иметь право на отсрочку мужчина, который воспитывает неродных несовершеннолетних детей.
Добавим, мы сообщали о том, какие два условия являются обязательными для оформления отсрочки по уходу за родителями.
Читайте Новини.LIVE!