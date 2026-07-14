Отсрочка для получения образования и бронирование рабочего места: юристы посоветовали, что лучше выбрать

Военнообязанный гражданин пишет заявление. Фото: "Суспільне". Коллаж: Новини.LIVE

Бронирование и отсрочка это разные способы избежать мобилизации в особый период. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и свои минусы. Военнообязанный гражданин, имеющий возможность получить и отсрочку, и бронирование, должен выбрать что-то одно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Отсрочка и бронирование: в чём разница

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года и с тех пор постоянно продолжается.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Это право предоставляется при наличии соответствующих оснований, например, обучение в колледже или университете.

Бронирование это другой вариант избежания призыва в особый период. Забронировать могут работники критически важных предприятий.

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Проблемные моменты при бронировании и отсрочке от призыва

К юристам обратился гражданин, поступающий на обучение в высшее учебное заведение. Вместе с тем мужчина получил предложение о работе от критически важного предприятия.

Гражданин поинтересовался, какой из вариантов ему лучше выбрать, учитывая, что он потенциально может быть объявлен в розыск. Юристы объяснили, что в каждом из вариантов есть свои сложности.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Однозначного ответа нет, ведь если Вы устроитесь на работу на предприятие, имеющее критическое значение, то в течение 7 дней руководство сообщит о Вас в ТЦК, и, скорее всего, объявит в розыск, ведь Вы должны состоять на воинском учете в ТЦК по месту жительства. С другой стороны, если, устроившись на работу на предприятие критической важности, вас не объявят в розыск, то вам в течение 3–5 дней оформят отсрочку, а отсрочка по учебе появится только в сентябре".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что во время реорганизации учебного заведения отсрочка может временно исчезнуть.

Студенты и учителя/преподаватели учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка должна сохраняться и во время реорганизации учебного заведения. Но в некоторых случаях студенты могут временно лишиться отсрочки.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в связи с отменой приказа Минобразования отсрочка после возобновления обучения в вузе сохраняется.

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка действует в течение всего периода обучения. После изменений и отмены одного из приказов Минобразования отсрочка восстанавливается и после возобновления обучения.