Отсрочка опекуна: юрист назвал ключевой документ для решения ТЦК

Гражданин подает заявление в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua

Гражданин, осуществляющий опеку, в частности, за несовершеннолетним сиротой, имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого ему нужно предоставить в ЦНАП или через "Резерв+" решение суда об установлении опеки. Также можно предоставить решение местного совета, этот документ является равноценным судебному документу.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка от мобилизации для опекуна

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период. Это право нужно реализовать, оформив отсрочку. Граждане, которые не оформили отсрочку, имея на это право, могут быть мобилизованы.

Отсрочку может получить не каждый военнообязанный. Это право предоставляется только тем гражданам, которые имеют основания, определенные в военном законодательстве Украины.

Часть оснований касается семейных или околосемейных отношений граждан. Так, отсрочку можно оформить, имея статус опекуна, например, несовершеннолетнего ребенка-сироты.

Читайте также:

Документы, которые должен предоставить опекун

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации именно на основании осуществления опеки. Мужчина поинтересовался, как это сделать, в частности, какие документы нужно предоставить в ЦНАП или через "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что среди пакета документов часть касается всех возможных вариантов отсрочек. Это паспорт, РНУКПН и военно-учетный документ военнообязанного.

Также есть документы, отдельные для каждого случая. Айвазян отметил: "Для подтверждения полномочий опекуна или попечителя нужно предоставить решение районной, районной в гг. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае образования) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или решение суда об установлении опеки, попечительства и свидетельство о рождении ребенка". Без этого документа отсрочка не будет оформлена.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что опекун ребенка-сироты имеет право выезжать из Украины за границу.

Военнообязанные граждане имеют право на выезд за границу во время войны, если имеют на это законные основания. Одним из таких оснований является осуществление опеки над несовершеннолетним сиротой. В такой ситуации можно выезжать за границу даже самостоятельно, без сопровождения ребенка.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отсрочку опекуна могут отменить, если подопечный в другой стране.

Опекун несовершеннолетнего лица имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но в некоторых случаях эту отсрочку могут отменить. В частности, отмена отсрочки возможна, если опекун и лицо, над которым осуществляется опека, находятся в разных странах.