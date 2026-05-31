Відстрочка опікуна: юрист назвав ключовий документ для рішення ТЦК

Громадянин, який здійснює опіку, зокрема, за неповнолітньою сиротою, має право на відстрочку від мобілізації. Для цього йому потрібно надати в ЦНАП чи через "Резерв+" рішення суду про встановлення опіки. Також можна надати рішення місцевої ради, цей документ є рівноцінним судовому документу.

Відстрочка від мобілізації для опікуна

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Це право потрібно реалізувати, оформивши відстрочку. Громадяни, які не оформили відстрочку, маючи на це право, можуть бути мобілізовані.

Відстрочку може отримати не кожен військовозобов’язаний. Це право надається лише тим громадянам, які мають підстави, визначені у військовому законодавстві України.

Частина підстав стосується сімейних чи навколосімейних відносин громадян. Так, відстрочку можна оформити, маючи статус опікуна, наприклад, неповнолітньої дитини-сироти.

Документи, які має надати опікун

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації саме на підставі здійснення опіки. Чоловік поцікавився, як це зробити, зокрема, які документи потрібно надати в ЦНАП чи через "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, підкреслив, що серед пакету документів частина стосується усіх можливих варіантів відстрочок. Це паспорт, РНОКПП та військово-обліковий документ військовозобов’язаного.

Також є документи, окремі для кожного випадку. Айвазян зазначив: "Для підтвердження повноважень опікуна чи піклувальника потрібно надати рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або рішення суду про встановлення опіки, піклування та свідоцтво про народження дитини". Без цього документу відстрочка не буде оформлена.

Опікун дитини-сироти має право виїжджати з України за кордон.

Військовозобов’язані громадяни мають право на виїзд за кордон під час війни, якщо мають на це законні підстави. Однією із таких підстав є здійснення опіки над неповнолітньою сиротою. В такій ситуації можна виїжджати за кордон навіть самостійно, без супроводу дитини.

Відстрочку опікуна можуть скасувати, якщо підопічний в іншій країні.

Опікун неповнолітньої особи має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але у деяких випадках цю відстрочку можуть скасувати. Зокрема, скасування відстрочки можливе, якщо опікун і особа, над якою здійснюється опіка, перебувають у різних країнах.