Отсрочка опекуна могут отменить, если подопечный в другой стране

Гражданин пишет заявление в ТЦК.

Опекун несовершеннолетнего лица имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но в некоторых случаях эту отсрочку могут отменить. В частности, отмена отсрочки возможна, если опекун и лицо, над которым осуществляется опека, находятся в разных странах.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка от мобилизации: основания

Часть военнообязанных граждан может быть освобождена от мобилизации в особый период. Это право предоставляется тем, кто имеет законные основания для оформления отсрочки.

Основания для получения отсрочки могут быть разнообразны. Это, в частности, наличие трех или большего количества несовершеннолетних детей.

Также отсрочка предоставляется опекунам несовершеннолетних граждан. Конечно, при условии соответствия другим критериям, определенным отечественным законодательством.

Когда отсрочка опекуна окажется под угрозой

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку именно на основании осуществления опекунства. Мужчина поинтересовался, не отменят ли его отсрочку, если он с лицом, над которым осуществляет опеку, окажутся в разных странах.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что главная проблема здесь в конкретной формулировке, указанной в отсрочке. Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Все зависит от того на каком основании она оформлена. Если по пункту 13, то отсрочку не отменят".

Дерий заверил, что отмена отсрочки теоретически возможна: "Если же по пункту 10 или 14, но опекун находится в Украине, а подопечный за рубежом, юридически считается, что уход не осуществляется. Во время проверки документов или обновления данных в ТЦК и СП может возникнуть вопрос о подтверждении факта совместного проживания или ухода".

Граждане могут оформить отсрочку от мобилизации. Также работники критически важных предприятий имеют право на бронирование от призыва. Но параллельно отсрочку и бронирование иметь невозможно.

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации через институт опекунства. Но для этого нужно в суде выполнить ключевое требование, без которого отсрочка будет невозможна.