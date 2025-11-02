Видео
Україна
Видео

Отсрочка для опеки за родственником — важное требование

Отсрочка для опеки за родственником — важное требование

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 12:20
обновлено: 09:51
Отсрочка от мобилизации - как оформить отсрочку для опеки
Оформление документов в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации через институт опекунства. Но для этого нужно в суде выполнить ключевое требование, без которого отсрочка будет невозможна.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Отсрочка практически невозможна

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации для ухода за своим родным дядей, который имеет инвалидность.

Юрист Владислав Дерий в ответе отметил, что, учитывая наличие у дяди других родственников, в частности, родной сестры — матери этого гражданина — это практически невозможно сделать.

Но, добавил юрист, другим основанием для освобождения может быть опека.

Опеку можно оформить, но у суда есть требование

Впрочем, отметил Дерий, в таком случае есть один очень важный момент.

"Вам нужно доказать суду, что дядя имеет хроническое, стойкое психическое расстройство, в результате чего он не способен осознавать значение своих действий и (или) руководить ими, а другие родственники дяди не могут осуществлять опеку", — пояснил юрист.

В такой ситуации наличие других родственников не мешает, но важно доказать суду недееспособность лица, над которым мужчина планирует установить опеку.

Напомним, мы ранее писали о том, какие отсрочки можно оформить в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, когда подавать заявление на продление отсрочки в ноябре.

Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
