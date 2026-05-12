Відстрочка опікуна можуть скасувати, якщо підопічний в іншій країні

Опікун неповнолітньої особи має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але у деяких випадках цю відстрочку можуть скасувати. Зокрема, скасування відстрочки можливе, якщо опікун і особа, над якою здійснюється опіка, перебувають у різних країнах.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка від мобілізації: підстави

Частина військовозобов’язаних громадян може бути звільнена від мобілізації в особливий період. Це право надається тим, хто має законні підстави для оформлення відстрочки.

Підстави для отримання відстрочки можуть бути різноманітні. Це, зокрема, наявність трьох чи більшої кількості неповнолітніх дітей.

Також відстрочка надається опікунам неповнолітніх громадян. Звісна річ, за умови відповідності іншим критеріям, визначеним вітчизняним законодавством.

Коли відстрочка опікуна опиниться під загрозою

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку саме на підставі здійснення опікунства. Чоловік поцікавився, чи не скасують його відстрочку, якщо він з особою, над якою здійснює опіку, опиняться у різних країнах.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, підкреслили, що головна проблема тут у конкретному формулюванні, вказаному у відстрочці. Так, юрист Владислав Дерій зазначив: "Все залежить від того на якій підставі вона оформлена. Якщо по пункту 13, то відстрочку не скасують".

Дерій запевнив, що скасування відстрочки теоретично можливе: "Якщо ж по пункту 10 чи 14, але опікун перебуває в Україні, а підопічний за кордоном, юридично вважається, що догляд не здійснюється. Під час перевірки документів або оновлення даних у ТЦК та СП може виникнути питання щодо підтвердження факту спільного проживання або догляду".

