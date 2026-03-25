Отсрочка опекуна не аннулируется после выезда за границу подопечного

Проверка документов на границе.

Гражданин, осуществляющий опеку, имеет право на отсрочку от мобилизации. Выезд лица, которое является подопечным опекуна, за границу не должен влиять на факт отсрочки. Но, по словам юристов, в некоторых ситуациях опека и отсрочка может быть отменена.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Причины для отсрочки

Часть военнообязанных граждан имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Основания для получения отсрочки могут быть разными, например, семейные обстоятельства, состояние здоровья или работа на должностях, защищенных бронированием в установленном законом порядке.

Один из вариантов получения отсрочки это осуществление опеки над недееспособным лицом или детьми, лишенными родительской опеки. К юристам обратился такой гражданин, который оформил отсрочку с такой причиной.

Гражданин поинтересовался, не исчезнет ли его отсрочка в ситуации, если его подопечный выедет из Украины. И есть ли разница в выезде на длительное время или краткосрочный срок.

Выезд подопечного за границу может повлиять на отсрочку опекуна

Юристы объяснили, что в ситуации с такой отсрочкой важным является как раз время, на которое подопечный опекуна остается территорию Украины. Именно от этого могут отталкиваться органы опеки в вопросе продления факта опеки, что бесспорно повлияет и на отсрочку.

Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Отсрочка предоставляется на основании самого факта установленной опеки над лицом, признанным недееспособным или над детьми лишенных родительской опеки. Кратковременное отсутствие подопечного в стране не отменяет статус опекуна".

Вместе с тем, добавил Дерий, если орган опеки узнает, что подопечный длительное время находится за границей, они могут поставить под сомнение факт осуществления ухода/опеки. Но это касается именно долгосрочных выезде за границу: "За 1-2 недели проблем обычно не возникает".

Для того, чтобы оформить отсрочку по причине ухода за человеком, который является недееспособным, военнообязанному гражданину следует оформить опекунство. В ТЦК надо предоставить решение суда о назначении гражданина опекуном.

Отсрочка от мобилизации, предоставленная опекуну недееспособного лица, должна быть продлена в автоматическом режиме.