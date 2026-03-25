Відстрочка опікуна не анулюється після виїзду за кордон підопічного

Громадянин, який здійснює опіку, має право на відстрочку від мобілізації. Виїзд особи, яка є підопічним опікуна, за кордон не повинен впливати на факт відстрочки. Але, за словами юристів, у деяких ситуаціях опіка та відстрочка може бути скасована.

Причини для відстрочки

Частина військовозобов’язаних громадян має право на отримання відстрочки від мобілізації. Підстави для отримання відстрочки можуть бути різними, наприклад, сімейні обставини, стан здоров’я чи робота на посадах, захищених бронюванням у встановленим законом порядку.

Один із варіантів отримання відстрочки це здійснення опіки над недієздатною особою чи дітьми, позбавленими батьківського піклування. До юристів звернувся такий громадянин, який оформив відстрочку з такою причиною.

Громадянин поцікавився, чи не зникне його відстрочка у ситуації, якщо його підопічний виїде з України. І чи є різниця у виїзді на тривалий час чи короткостроковий термін.

Виїзд підопічного за кордон може вплинути на відстрочку опікуна

Юристи пояснили, що у ситуації із такою відстрочкою важливим є якраз час, на який підопічний опікуна залишається територію України. Саме від цього можуть відштовхуватися органи опіки у питанні продовження факту опіки, що безперечно вплине і на відстрочку.

Так, юрист Владислав Дерій зазначив: "Відстрочка надається на підставі самого факту встановленої опіки над особою, яка визнана недієздатною або над дітьми позбавлених батьківського піклування. Короткочасна відсутність підопічного в країні не скасовує статус опікуна".

Разом з тим, додав Дерій, якщо орган опіки дізнається, що підопічний тривалий час перебуває за кордоном, вони можуть поставити під сумнів факт здійснення догляду / опіки. Та це стосується саме довгострокових виїзді за кордон: "За 1–2 тижні проблем зазвичай не виникає".

Для того, аби оформити відстрочку з причини догляду за людиною, яка є недієздатною, військовозобов’язаному громадянину варто оформити опікунство. До ТЦК треба надати рішення суду про призначення громадянина опікуном.

