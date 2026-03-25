Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Відстрочка опікуна не анулюється після виїзду за кордон підопічного

Відстрочка опікуна не анулюється після виїзду за кордон підопічного

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 12:20
Відстрочка опікуна не анулюється після виїзду за кордон підопічного
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин, який здійснює опіку, має право на відстрочку від мобілізації. Виїзд особи, яка є підопічним опікуна, за кордон не повинен впливати на факт відстрочки. Але, за словами юристів, у деяких ситуаціях опіка та відстрочка може бути скасована.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".



Причини для відстрочки

Частина військовозобов’язаних громадян має право на отримання відстрочки від мобілізації. Підстави для отримання відстрочки можуть бути різними, наприклад, сімейні обставини, стан здоров’я чи робота на посадах, захищених бронюванням у встановленим законом порядку.

Один із варіантів отримання відстрочки це здійснення опіки над недієздатною особою чи дітьми, позбавленими батьківського піклування. До юристів звернувся такий громадянин, який оформив відстрочку з такою причиною.

Громадянин поцікавився, чи не зникне його відстрочка у ситуації, якщо його підопічний виїде з України. І чи є різниця у виїзді на тривалий час чи короткостроковий термін.

Виїзд підопічного за кордон може вплинути на відстрочку опікуна

Юристи пояснили, що у ситуації із такою відстрочкою важливим є якраз час, на який підопічний опікуна залишається територію України. Саме від цього можуть відштовхуватися органи опіки у питанні продовження факту опіки, що безперечно вплине і на відстрочку.

Так, юрист Владислав Дерій зазначив: "Відстрочка надається на підставі самого факту встановленої опіки над особою, яка визнана недієздатною або над дітьми позбавлених батьківського піклування. Короткочасна відсутність підопічного в країні не скасовує статус опікуна".

Разом з тим, додав Дерій, якщо орган опіки дізнається, що підопічний тривалий час перебуває за кордоном, вони можуть поставити під сумнів факт здійснення догляду / опіки. Та це стосується саме довгострокових виїзді за кордон: "За 1–2 тижні проблем зазвичай не виникає".



Для того, аби оформити відстрочку з причини догляду за людиною, яка є недієздатною, військовозобов’язаному громадянину варто оформити опікунство. До ТЦК треба надати рішення суду про призначення громадянина опікуном.



Відстрочка від мобілізації, надана опікуну недієздатної особи, має бути продовжена у автоматичному режимі. Юристи пояснили, що робити військовозобов’язаному громадянину, якщо цього не сталося.

відстрочка опікун виїзд за кордон
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації