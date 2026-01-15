Видео
Главная Мобилизация Отсрочка от мобилизации — какая информация является ключевой

Отсрочка от мобилизации — какая информация является ключевой

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 20:00
Оформление отсрочки - какие персональные данные являются самыми важными
Военнообязанный гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК

Если военнообязанный гражданин хочет оформить отсрочку от мобилизации, то первым моментом, который имеет значение во время этого процесса, является статус самого гражданина. Кроме того, существуют еще два ключевых нюанса персональных данных гражданина, которые непосредственно влияют на возможность получения отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Отсрочка и розыск ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации, по разным причинам и основаниям.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, не повлияет ли на его возможность получения отсрочки гипотетический штраф за нарушение воинского учета.

"Статус "в розыске" или привлечение к административной ответственности никоим образом не влияет на ваше право на отсрочку от мобилизации", — подчеркнул в комментарии гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Три ключевых момента в процессе получения отсрочки

Юрист назвал главные моменты, которые играют ключевую роль в получении отсрочки от мобилизации.

"Для оформления отсрочки от мобилизации необходимо понимать, какой статус у лица, стремящегося получить отсрочку", — отметил Карпенко.

Кроме статуса, есть еще два важных момента. Это:

  • место жительства гражданина;
  • место его воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, какую отсрочку от мобилизации можно оформить через приложение "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, может ли отсрочка от мобилизации быть продлена автоматически.

военный учет мобилизация отсрочка военнообязанные место жительства
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
