Отсрочка от мобилизации в "Резерв+" - какие виды можно оформить

Часть военнообязанных граждан имеет право на продление отсрочки от мобилизации дистанционно, через приложение "Резерв+". Это, в частности, люди с инвалидностью или многодетные родители.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Какой документ нужен для продления отсрочки через "Резерв+"

В Украине 2025 года произошли определенные изменения в процессе оформления и продления отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каких случаях продление отсрочки от мобилизации возможно сделать через приложение "Резерв+".

По словам адвоката Юрия Айвазяна, такое право имеют граждане, которые были признаны временно непригодными к военной службе.

Но это право они получают только при наличии постановления военно-врачебной комиссии в электронном виде.

Другие категории, которым можно продлить отсрочку через приложение

Кроме того, некоторые другие категории граждан также имеют право на продление отсрочки через "Резерв+".

Это:

люди с инвалидностью;

родители трех и более детей до 18 лет в одном браке;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена проходит военную службу;

студенты дневной или дуальной формы, докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники.

