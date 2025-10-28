Видео
Україна
Видео

Дата публикации 28 октября 2025 12:20
обновлено: 08:41
Отсрочка от мобилизации в "Резерв+" - какие виды можно оформить
Приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часть военнообязанных граждан имеет право на продление отсрочки от мобилизации дистанционно, через приложение "Резерв+". Это, в частности, люди с инвалидностью или многодетные родители.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Какой документ нужен для продления отсрочки через "Резерв+"

В Украине 2025 года произошли определенные изменения в процессе оформления и продления отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каких случаях продление отсрочки от мобилизации возможно сделать через приложение "Резерв+".

По словам адвоката Юрия Айвазяна, такое право имеют граждане, которые были признаны временно непригодными к военной службе.

Но это право они получают только при наличии постановления военно-врачебной комиссии в электронном виде.

Другие категории, которым можно продлить отсрочку через приложение

Кроме того, некоторые другие категории граждан также имеют право на продление отсрочки через "Резерв+".

Это:

  • люди с инвалидностью;
  • родители трех и более детей до 18 лет в одном браке;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена проходит военную службу;
  • студенты дневной или дуальной формы, докторанты и интерны;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники.

Напомним, мы ранее писали о том, как подать заявление на продление отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли снова подавать документы для продления отсрочки.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
