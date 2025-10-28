Отсрочка от мобилизации в "Резерв+" - какие виды можно оформить

Какие отсрочки можно оформить в "Резерв+" — список
Часть военнообязанных граждан имеет право на продление отсрочки от мобилизации дистанционно, через приложение "Резерв+". Это, в частности, люди с инвалидностью или многодетные родители.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Какой документ нужен для продления отсрочки через "Резерв+"
В Украине 2025 года произошли определенные изменения в процессе оформления и продления отсрочки от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каких случаях продление отсрочки от мобилизации возможно сделать через приложение "Резерв+".
По словам адвоката Юрия Айвазяна, такое право имеют граждане, которые были признаны временно непригодными к военной службе.
Но это право они получают только при наличии постановления военно-врачебной комиссии в электронном виде.
Другие категории, которым можно продлить отсрочку через приложение
Кроме того, некоторые другие категории граждан также имеют право на продление отсрочки через "Резерв+".
Это:
- люди с инвалидностью;
- родители трех и более детей до 18 лет в одном браке;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена проходит военную службу;
- студенты дневной или дуальной формы, докторанты и интерны;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники.
