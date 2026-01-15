Оформлення відстрочки - які персональні дані є найважливішими

Військовозобов'язаний громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин хоче оформити відстрочку від мобілізації, то першим моментом, який має значення під час цього процесу, є статус самого громадянина. Крім того, існують ще два ключові нюанси персональних даних громадянина, які безпосередньо впливають на можливість отримання відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Відстрочка і розшук ТЦК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації, з різних причин та підстав.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи не вплине на його можливість отримання відстрочки гіпотетичний штраф за порушення військового обліку.

"Статус "у розшуку" або притягнення до адміністративної відповідальності жодним чином не впливає на ваше право на відстрочку від мобілізації", — підкреслив у коментарі громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Три ключові моменти у процесі отримання відстрочки

Юрист назвав головні моменти, які відіграють ключову роль у отриманні відстрочки від мобілізації.

"Для оформлення відстрочки від мобілізації необхідно розуміти, який статус у особи, що прагне отримати відстрочку", — наголосив Карпенко.

Крім статусу, є ще два важливі моменти. Це:

місце проживання громадянина;

місце його військового обліку.

