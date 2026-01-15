Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відстрочка від мобілізації — яка інформація є ключовою

Відстрочка від мобілізації — яка інформація є ключовою

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 20:00
Оформлення відстрочки - які персональні дані є найважливішими
Військовозобов'язаний громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин хоче оформити відстрочку від мобілізації, то першим моментом, який має значення під час цього процесу, є статус самого громадянина. Крім того, існують ще два ключові нюанси персональних даних громадянина, які безпосередньо впливають на можливість отримання відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка і розшук ТЦК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації, з різних причин та підстав.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи не вплине на його можливість отримання відстрочки гіпотетичний штраф за порушення військового обліку.

"Статус "у розшуку" або притягнення до адміністративної відповідальності жодним чином не впливає на ваше право на відстрочку від мобілізації", — підкреслив у коментарі громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Три ключові моменти у процесі отримання відстрочки

Юрист назвав головні моменти, які відіграють ключову роль у отриманні відстрочки від мобілізації.

"Для оформлення відстрочки від мобілізації необхідно розуміти, який статус у особи, що прагне отримати відстрочку", — наголосив Карпенко.

Крім статусу, є ще два важливі моменти. Це:

  • місце проживання громадянина;
  • місце його військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку відстрочку від мобілізації можна оформити через застосунок "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи може відстрочка від мобілізації бути продовжена автоматично.

військовий облік мобілізація відстрочка військовозобов'язані місце проживання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації