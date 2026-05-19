Отсрочка отца ребенка с инвалидностью: алименты не влияют

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин может получить отсрочку от мобилизации, если он имеет ребенка с инвалидностью. Это возможно даже в ситуации, когда он не живет вместе с ребенком и не платит алименты. Задолженность по алиментам не влияет на процесс получения отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка отца, имеющего ребенка с инвалидностью

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам при наличии соответствующих, определенных законодательством оснований. Отсрочка может быть как бессрочной, так иметь определенный срок действия.

Оснований для отсрочки закон признает много, часть из них касается семейного положения военнообязанных граждан. Это, в частности, может быть инвалидность ребенка у такого гражданина.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась нюансами отсрочки для военнообязанного гражданина в такой ситуации. В частности, получит ли такое лицо отсрочку, если имеет задолженность по алиментам.

Долги по алиментам не влияют на отсрочку

Юристы объяснили, что алименты и отсрочка от мобилизации по такому основанию являются процессами, которые не пересекаются. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Отец ребенка имеет право на отсрочку даже тогда, когда не платит алименты".

Дерий напомнил: "Согласно Семейному кодексу Украины, оба родителя имеют абсолютно равные права и обязанности в отношении ребенка. То, что мать вписана законным представителем в медицинской справке для удобства оформления социальных выплат, никоим образом не лишает отца его родительских прав, не аннулирует факт его отцовства и не означает, что он не участвует в воспитании".

Таким образом, пояснил юрист, "получатель социальной помощи и право на отсрочку это две разные юридические категории. И мужчине не имеют права предоставить отказ из-за того, что не он указан в справке или между родителями расторгнут брак".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что после 2024 года получение отсрочки для отца-одиночки усложнилось.

Если гражданин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, мать которого находится за границей, он может получить отсрочку от мобилизации. Но после 2024 года в таких ситуациях уже недостаточно только заявления со стороны матери. Теперь факт самостоятельного воспитания ребенка нужно доказывать в суде.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, достаточно ли справки из ЦПАУ для отсрочки отца-одиночки.

Военнообязанный гражданин, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но справка из ЦПАУ в таком случае ему не поможет, нужен другой документ.