Відстрочка батька дитини з інвалідністю: аліменти не впливають
Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо він має дитину з інвалідністю. Це можливо навіть у ситуації, коли він не живе разом із дитиною і не сплачує аліменти. Заборгованість з аліментів не впливає на процес отримання відстрочки.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Відстрочка батька, який має дитину з інвалідністю
Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам за наявності відповідних, визначених законодавством підстав. Відстрочка може бути як безстроковою, так мати певний термін чинності.
Підстав для відстрочки закон визнає багато, частина з них стосується сімейного стану військовозобов’язаних громадян. Це, зокрема, може бути інвалідність дитини у такого громадянина.
До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася нюансами відстрочки для військовозобов’язаного громадянина у такій ситуації. Зокрема, чи отримає така особа відстрочку, якщо має заборгованість за аліментами.
Борги за аліменти не впливають на відстрочку
Юристи пояснили, що аліменти та відстрочка від мобілізації за такою підставою є процесами, які не перетинаються. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Батько дитини має право на відстрочку навіть тоді, коли не сплачує аліменти".
Дерій нагадав: "Згідно із Сімейним кодексом України, обоє батьків мають абсолютно рівні права та обов'язки щодо дитини. Те, що мати вписана законним представником у медичній довідці для зручності оформлення соціальних виплат, жодним чином не позбавляє батька його батьківських прав, не анулює факт його батьківства і не означає, що він не бере участі у вихованні".
Таким чином, пояснив юрист, "отримувач соціальної допомоги та право на відстрочку це дві різні юридичні категорії. І чоловіку не мають права надати відмову через те, що не він вказаний в довідці або між батьками розірваний шлюб".
Нагадаємо, після 2024 року отримання відстрочки для батька-одинака ускладнилося.
Якщо громадянин самостійно виховує неповнолітню дитину, мати якої перебуває за кордоном, він може отримати відстрочку від мобілізації. Але після 2024 року у таких ситуаціях уже недостатньо лише заяви з боку матері. Тепер факт самостійного виховання дитини потрібно доводити у суді.
Додамо, чи достатньо довідки із ЦНАП для відстрочки батька-одинака.
Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але довідка із ЦНАПу у такому випадку йому не допоможе, потрібен інший документ.