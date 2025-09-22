Отсрочка для отца ребенка с инвалидностью - развод и отсрочка

Отец и ребенок, имеющий инвалидность. Фото: Depositphotos

Мужчина, воспитывающий ребенка с инвалидностью, имеет право на отсрочку от мобилизации. Это право он не теряет даже после развода с матерью ребенка, если ребенок остается жить с матерью.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Отсрочка для ухода за ребенком с инвалидностью

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан, объявленный после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, воспитывающий ребенка с инвалидностью. Мужчина объяснил, что развелся с матерью ребенка, с которой и проживает несовершеннолетний.

Гражданин поинтересовался, повлияет ли развод и следующий его брак на оформление отсрочки.

"Нет, не должно повлиять", — заверил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Влияет ли развод на отсрочку

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил — ни развод с матерью ребенка, ни факт проживания ребенка с матерью после развода родителей не должны повлиять на возможность оформления отсрочки.

"Ваше основание для отсрочки — пункт 5 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которому не подлежат мобилизацииженщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет", — отметил Дерий.

Главное, подчеркнул юрист, предоставить в ТЦК правильный набор документов - в частности, свидетельство ребенка о рождении и документ об инвалидности.

