Отсрочка по уходу: можно ли передать эту обязанность брату

Гражданин оформляет документы на отсрочку. Фото: "Суспільне"

Гражданин, подлежащий призыву в вооруженные силы, может оформить отсрочку для ухода за отцом или матерью, если у них установлена группа инвалидности. В некоторых случаях этому не помешает даже наличие других детей, если они постоянно проживают за границей. Но для этого нужно правильно оформить документы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода

Отсрочка является законным способом для военнообязанного гражданина избежать мобилизации в ряды ВСУ во время действия военного положения. Мобилизация касается только военнообязанных, призывников не могут мобилизовать, не предоставляют им и отсрочку.

Отсрочка предоставляется не всем военнообязанным по их требованию, а только тем, кто имеет основания, определенные законодательством. Часть оснований касается семейного положения военнообязанных граждан.

Так, военнообязанный гражданин имеет право на получение отсрочки в ситуации, когда он осуществляет или планирует осуществлять уход за близким родственником. К юристам обратился гражданин, который заинтересовался оформлением отсрочки именно по такой причине.

Читайте также:

Отказаться от родителей невозможно, но есть нюанс

Мужчина пояснил, что военнообязанный хочет оформить отсрочку для ухода за матерью, имеющей инвалидность второй группы. Но у матери есть еще один ребенок, который постоянно проживает за границей.

Гражданин поинтересовался, можно ли отказаться от ухода за матерью в пользу военнообязанного родственника. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Отказаться от ухода за матерью в буквальном юридическом смысле невозможно, поскольку обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях прямо предусмотрена ч. 2 ст. 51 Конституции Украины".

Айвазян объяснил, как правильно оформить документы в такой ситуации: "Корректно говорить не об отказе от ухода, а об отсутствии фактической возможности лично осуществлять постоянный ежедневный уход из-за пребывания за границей. Такое заявление фактически подтверждает, что Вы не проживаете вместе с матерью, не можете ежедневно обеспечивать ее бытовые нужды, сопровождение и помощь по месту жительства, а также не возражаете против того, чтобы постоянный уход оформил брат, который имеет реальную возможность его осуществлять".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что при оформлении отсрочки для ухода за дедушкой родственники, находящиеся в рядах ВСУ, должны предоставить в ТЦК список документов.

Родной дед является близким родственником, уход за которым позволяет оформить отсрочку. Для внука не станет проблемой наличие у деда другого близкого родственника, проходящего военную службу. Но этот военный должен предоставить ТЦК документы, подтверждающие службу в ВСУ.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что отсрочка для ухода накладывает ограничения на возвращение в Украину.

Граждане, оформившие отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, пояснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляется уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.