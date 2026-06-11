Відстрочка для догляду: чи можна передати обовʼязок брату

Громадянин оформлює документи на відстрочку. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку для догляду за батьком чи матір’ю, якщо у тих встановлена група інвалідності. У деяких випадках цьому не завадить навіть наявність інших дітей, якщо вони постійно проживають за кордоном. Але для цього потрібно правильно оформити документи.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду

Відстрочка є законним способом для військовозобов’язаного громадянина уникнути мобілізації до лав ЗСУ під час дії воєнного стану. Мобілізація стосується лише військовозобов’язаних, призовників не можуть мобілізувати, не надають їм і відстрочку.

Відстрочка надається не усім військовозобов’язаним на їхню вимогу, а тільки тим, хто має підстави, визначені законодавством. Частина підстав стосується сімейного стану військовозобов’язаних громадян.

Так, військовозобов’язаний громадянин має право на отримання відстрочки в ситуації, коли він здійснює чи планує здійснювати догляд за близьким родичем. До юристів звернувся громадянин, який зацікавився оформленням відстрочки саме за такою причиною.

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Відмовитися від батьків неможливо, але є нюанс

Чоловік пояснив, що військовозобов’язаний хоче оформити відстрочку для догляду за матір’ю, яка має інвалідність другої групи. Але у матері є ще одна дитина, яка постійно проживає за кордоном.

Громадянин поцікавився, чи можна відмовитися від догляду за матір’ю на користь військовозобов’язаного родича. Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Відмовитися від догляду за матір’ю в буквальному юридичному значенні неможливо, оскільки обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків прямо передбачений ч. 2 ст. 51 Конституції України".

Айвазян пояснив, як правильно оформити документи в такій ситуації: "Коректно говорити не про відмову від догляду, а про відсутність фактичної можливості особисто здійснювати постійний щоденний догляд через перебування за кордоном. Така заява фактично підтверджує, що Ви не проживаєте разом із матір’ю, не можете щоденно забезпечувати її побутові потреби, супровід і допомогу за місцем проживання, а також не заперечуєте проти того, щоб постійний догляд оформив брат, який має реальну можливість його здійснювати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що при оформленні відстрочки для догляду за дідом рідня, яка перебуває в лавах ЗСУ, має надати в ТЦК список документів.

Рідний дід є близьким родичем, догляд за яким дозволяє оформити відстрочку. Для онука не стане проблемою наявність у діда іншого близького родича, який проходить військову службу. Але цей військовий має надати ТЦК документи на підтвердження служби в ЗСУ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що відстрочка для догляду накладає обмеження на повернення в Україну.

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.