Україна
Главная Мобилизация Отсрочка по уходу — зачем идти к нотариусу

Отсрочка по уходу — зачем идти к нотариусу

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 15:25
Оформление отсрочки - зачем перед оформлением надо посетить нотариуса
Гражданин сдает документы на острочку. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, должен посетить нотариуса перед тем, как сдавать документы. Юристы объяснили, какие именно документы нужно нотариально заверить.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка от мобилизации предоставляется для ухода за близкими родственниками.

К юристам обратился гражданин, который оформляет отсрочку по такой причине (уход за матерью).

Мужчина поинтересовался, какие документы нужно предоставить вместе с заявлением об отсрочке.

Гражданин объяснил, что собрал следующие документы:

  • справка ВКК новой формы;
  • акт, выданный отделом соцзащиты, подтверждающий факт осуществления ухода;
  • паспорта и идентификационные коды самого гражданина и матери;
  • свидетельство о рождении;
  • военный билет;
  • свидетельство о смерти отца.

"Да, Вы составили список абсолютно правильно", — так прокомментировал ситуацию с оформлением отсрочки адвокат Юрий Айвазян.

Нотариально заверенные копии

Но, кроме того, подчеркнул юрист, гражданину придется еще посетить нотариуса.

Айвазян объяснил, какие услуги нотариуса нужно использовать перед тем, как сдать документы на отсрочку.

"Не забудьте заверить нотариально копии своего свидетельства о рождении и военного билета, а также копию свидетельства о смерти отца", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли граждане, которые оформили отсрочку для ухода за близким родственником, официально работать.

Добавим, мы сообщали о том, какие два документа нужны для оформления отсрочки по причине ухода за близким родственником.

мобилизация отсрочка военнообязанные нотариус уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
