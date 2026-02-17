Оформлення відстрочки - навіщо перед оформленням треба відвідати нотаріуса

Громадянин здає документи на відстрочку. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, має відвідати нотаріуса перед тим, як здавати документи. Юристи пояснили, які саме документи потрібно нотаріально завірити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для догляду

Відстрочка від мобілізації надається для догляду за близькими родичами.

До юристів звернувся громадянин, який оформлює відстрочку за такою причиною (догляд за матір’ю).

Чоловік поцікавився, які документи потрібно надати разом із заявою про відстрочку.

Громадянин пояснив, що зібрав наступні документи:

довідка ЛКК нової форми;

акт, виданий відділом соцзахисту, що підтверджує факт здійснення догляду;

паспорти та ідентифікаційні коди самого громадянина і матері;

свідоцтво про народження;

військовий квиток;

свідоцтво про смерть батька.

"Так, Ви склали список абсолютно правильно", — так прокоментував ситуацію із оформленням відстрочки адвокат Юрій Айвазян.

Нотаріально завірені копії

Та, крім того, наголосив юрист, громадянину доведеться ще відвідати нотаріуса.

Айвазян пояснив, які послуги нотаріуса потрібно використати перед тим, як здати документи на відстрочку.

"Не забудьте завірити нотаріально копії свого свідоцтва про народження й військового квитка, а також копію свідоцтва про смерть батька", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть громадяни, які оформили відстрочку для догляду за близьким родичем, офіційно працювати.

Додамо, ми повідомляли про те, які два документи потрібні для оформлення відстрочки з причини догляду за близьким родичем.