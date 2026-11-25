Военнослужащий ВСУ. Фото: 67-я ОМБр

Военнослужащие, заключившие трехлетний контракт в 2023 году, формально имеют право на отсрочку после увольнения — даже если ранее находились в СЗЧ и вернулись на службу. Однако на практике получить её сейчас сложно из-за несогласованности законодательства.

В чём заключается нюанс, объяснил юрист Юрий Айвазян, передаёт Новини.LIVE.

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Сроки отсрочки после контракта и как повлияет СОЧ

Базовый срок отсрочки после контракта составляет 6 месяцев со дня увольнения, плюс по месяцу за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях. В течение этого времени повторная мобилизация возможна только с письменного согласия.

Как пояснил юрист, постановление № 768 действует, если контракт был подписан после 24 февраля 2022 года сроком от одного года, а увольнение произошло после середины июня 2026 года в связи с истечением срока контракта, семейными или другими уважительными обстоятельствами.

В то же время годовая отсрочка согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации» здесь не действует, поскольку она касается только молодежи в возрасте 18–25 лет с годовым контрактом.

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Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе" со дня внесения данных о СОЧ в ЕРДР служба приостанавливается. Это время не входит в срок контракта и выслугу, поэтому дата увольнения для контрактника сдвигается вперед. То есть за полгода СОЧ придется дослужить полгода.

Исключение может быть в том случае, если дело было закрыто на реабилитирующих основаниях согласно УПК Украины — тогда это время засчитывается. Сам факт наличия СОЧ в прошлом не лишает права на отсрочку, если увольнение происходит именно по истечении срока контракта.

Какие риски существуют при увольнении по контракту

Главная ловушка поджидает уже после увольнения. Юрий Айвазян отметил, что по состоянию на ноябрь 2026 года парламент не внес постановление № 768 в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Из-за этого ТЦК часто игнорируют постановление № 768 и пытаются мобилизовать бывших контрактников сразу при постановке на учет.

Как подготовиться, чтобы не были мобилизованы сразу после окончания контракта

Юрист Юрий Айвазян рекомендует привести документы в порядок, прежде чем увольняться с контракта.

Подайте письменный рапорт о нежелании продолжать службу и об увольнении не позднее чем за три месяца до обновленной даты окончания контракта (с учетом срока службы) и зафиксируйте его регистрацию. Также до исключения из списков заберите заверенную копию контракта, выписку из приказа об увольнении с точным основанием, выписку об исключении из списков и все справки о непосредственном участии в боевых действиях.

Не приходите «просто встать на учет», а сразу подайте на имя руководителя ТЦК заявление об отсрочке в соответствии с постановлением № 768 и Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с копиями всех документов и зафиксируйте входящий номер на своём экземпляре.

В случае отказа требуйте письменное решение для обжалования в Минобороны и суде. Также проверьте другие основания согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Сейчас их оформляют через ЦНАП или "Резерв+".

Новини.LIVE сообщали, что во время военного положения расторгнуть контракт с ВСУ гораздо сложнее, чем в мирное время, ведь закон оставляет для этого лишь минимальный перечень оснований. Уволиться «по соглашению сторон» сейчас вообще нельзя, а право уйти со службы по собственному желанию сохранили только для иностранцев и лиц без гражданства.

В то же время подписанный контракт не привязывает военного к одной части навсегда. Командование может перевести его в другое подразделение. Отказаться от такого перевода без веской причины контрактник не имеет права. Для офицеров это решение оформляется приказом, а для рядовых, сержантов и старшин — распоряжением, и оба документа необходимо выполнить.