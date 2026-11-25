Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 67 ОМБр

Військові, які уклали трирічний контракт у 2023 році, формально мають право на відстрочку після звільнення — навіть якщо раніше перебували в СЗЧ і повернулися до служби. Однак на практиці отримати її зараз складно через неузгодженість законодавства.

У чому нюанс пояснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Строки відстрочки після контракту та як вплине СЗЧ

Базовий термін відстрочки після контракту становить 6 місяців від дня звільнення, плюс по місяцю за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях. Протягом цього часу мобілізувати повторно можуть лише за письмовою згодою.

Як пояснив юрист, постанова № 768 діє, якщо контракт підписали після 24 лютого 2022 року строком від одного року, а звільнення відбулося після середини червня 2026 року через закінчення контракту, сімейні чи інші поважні обставини.

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Натомість річна відстрочка за Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" тут не працює, оскільки вона стосується лише молоді 18–25 років із однорічним контрактом.

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За Законом "Про військовий обов'язок і військову службу" з дня внесення даних про СЗЧ до ЄРДР служба призупиняється. Цей час не входить у строк контракту й вислугу, тому дата звільнення для контрактника зсувається вперед. Тобто за пів року СЗЧ доведеться дослужити пів року.

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Виняток може бути тоді, коли закриття справи відбулося за реабілітуючими підставами за КПК України, тоді час зараховують. Сам факт СЗЧ у минулому права на відстрочку не забирає, якщо звільнення відбувається саме за закінченням контракту.

Які існують ризики під час звільнення від контракту

Головна пастка чекає вже після звільнення. Юрій Айвазян заувадив, що станом на листопад 2026 року парламент не вніс постанову № 768 до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Через це ТЦК часто ігнорують постанову № 768 і намагаються мобілізувати ексконтрактників одразу під час постановки на облік.

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Як підготуватися, щоб не мобілізували одразу після закінчення контракту

Юрист Юрій Айвазян рекомендує впорядкувати документ, перш ніж звільнятися з контракту.

Подайте письмовий рапорт про небажання продовжувати службу та звільнення щонайменше за три місяці до оновленої дати кінця контракту (з урахуванням СЗЧ) і зафіксуйте його реєстрацію. Також до виключення зі списків заберіть завірену копію контракту, витяг із наказу про звільнення з точною підставою, витяг про виключення зі списків та всі довідки про безпосередню участь у бойових діях.

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Не приходьте "просто стати на облік", а одразу подайте на ім'я керівника ТЦК заяву про відстрочку за постановою № 768 і Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з копіями всіх паперів та зафіксуйте вхідний номер на своєму екземплярі.

У разі відмови вимагайте письмове рішення для оскарження в Міноборони й суді. Також перевірте інші підстави за Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Нипні їх оформлюють через ЦНАП або "Резерв+".

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Новини.LIVE повідомляли, що під час воєнного стану розірвати контракт із ЗСУ набагато складніше, ніж у мирні часи, адже закон залишає для цього лише мінімальний перелік підстав. Звільнитися "за угодою сторін" зараз узагалі не можна, а право піти зі служби за власним бажанням зберегли тільки для іноземців та людей без громадянства.

Водночас підписаний контракт не прив'язує військового до однієї частини назавжди. Командування може перевести його в інший підрозділ. Відмовитися від такого переміщення без вагомої причини контрактник не має права. Для офіцерів це рішення оформлюють наказом, а для рядових, сержантів і старшин — розпорядженням, і обидва документи потрібно виконати.