Україна
Отсрочка после года службы — Рада рассмотрит важное решение

Отсрочка после года службы — Рада рассмотрит важное решение

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 13:09
Отсрочка для военнослужащих 18-24 — Вениславский рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект
Украинский военный. Фото: Reuters

Верховная Рада на этой неделе может принять законопроект об отсрочке для военных, которые отслужили год по контракту "18-24". Документ уже давно подготовлен.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Когда Рада может рассмотреть законопроект об отсрочке

Вениславский напомнил, что этот документ гарантирует молодым военнослужащим после года службы 12 месяцев отдыха без повторной мобилизации.

По его словам, законопроект не был принят ранее из-за политических манипуляций и искажения фактов.

"Я думаю, что на этой пленарной неделе, которая начинается завтра, у нас есть все шансы принять законопроект, который только из-за искажения определенных фактов в парламенте не был принят. Я думаю, что на этой пленарной неделе мы этот законопроект примем, и молодые люди, которые отслужили один год, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие силовые центры безопасности и обороны", — сказал он.

По данным источников Новини.LIVE, рассмотрение законопроекта № 14283 запланировано на вторник, 10 февраля.

проєкт
Часть повестки дня на 10 февраля. Фото: скриншот

Напомним, ранее сообщалось, из-за каких долгов могут отменить отсрочку для военнообязанных.

Также мы писали, сколько времени ждать отсрочку, которая была оформлена через ЦНАП.

Верховная Рада военные мобилизация война в Украине отсрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
