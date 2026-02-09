Отсрочка для военнослужащих 18-24 — Вениславский рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект

Отсрочка после года службы — Рада рассмотрит важное решение
Верховная Рада на этой неделе может принять законопроект об отсрочке для военных, которые отслужили год по контракту "18-24". Документ уже давно подготовлен.
Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Ранок.LIVE.
Когда Рада может рассмотреть законопроект об отсрочке
Вениславский напомнил, что этот документ гарантирует молодым военнослужащим после года службы 12 месяцев отдыха без повторной мобилизации.
По его словам, законопроект не был принят ранее из-за политических манипуляций и искажения фактов.
"Я думаю, что на этой пленарной неделе, которая начинается завтра, у нас есть все шансы принять законопроект, который только из-за искажения определенных фактов в парламенте не был принят. Я думаю, что на этой пленарной неделе мы этот законопроект примем, и молодые люди, которые отслужили один год, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие силовые центры безопасности и обороны", — сказал он.
По данным источников Новини.LIVE, рассмотрение законопроекта № 14283 запланировано на вторник, 10 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, из-за каких долгов могут отменить отсрочку для военнообязанных.
Также мы писали, сколько времени ждать отсрочку, которая была оформлена через ЦНАП.
Читайте Новини.LIVE!