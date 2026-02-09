Отсрочка для военнослужащих 18-24 — Вениславский рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект

Украинский военный. Фото: Reuters

Верховная Рада на этой неделе может принять законопроект об отсрочке для военных, которые отслужили год по контракту "18-24". Документ уже давно подготовлен.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Ранок.LIVE.

Когда Рада может рассмотреть законопроект об отсрочке

Вениславский напомнил, что этот документ гарантирует молодым военнослужащим после года службы 12 месяцев отдыха без повторной мобилизации.

По его словам, законопроект не был принят ранее из-за политических манипуляций и искажения фактов.

"Я думаю, что на этой пленарной неделе, которая начинается завтра, у нас есть все шансы принять законопроект, который только из-за искажения определенных фактов в парламенте не был принят. Я думаю, что на этой пленарной неделе мы этот законопроект примем, и молодые люди, которые отслужили один год, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие силовые центры безопасности и обороны", — сказал он.

По данным источников Новини.LIVE, рассмотрение законопроекта № 14283 запланировано на вторник, 10 февраля.

Часть повестки дня на 10 февраля. Фото: скриншот

