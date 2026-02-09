Відео
Україна
Відео

Відстрочка після року служби — Рада розгляне важливе рішення

Відстрочка після року служби — Рада розгляне важливе рішення

Дата публікації: 9 лютого 2026 13:09
Відстрочка для військовослужбовців 18-24 — Веніславський розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
Український військовий. Фото: Reuters

Верховна Рада цього тижня може ухвалити законопроєкт про відстрочку для військових, які відслужили рік по контракту "18–24". Документ вже давно підготовлений.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Коли Рада може розглянути законопроєкт про відстрочку

Веніславський нагадав, що цей документ гарантує молодим військовослужбовцям після року служби 12 місяців відпочинку без повторної мобілізації.

За його словами, законопроєкт не був ухвалений раніше через політичні маніпуляції та перекручування фактів.

"Я думаю, що на цьому пленарному тижні, який починається завтра, у нас є всі шанси ухвалити законопроєкт, який лише через перекручування певних фактів у парламенті не був ухвалений. Я думаю, що на цьому пленарному тижні ми цей законопроєкт ухвалимо, і молоді люди, які відслужили один рік, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані ні до яких силових центрів безпеки й оборони", — сказав він.

За даними джерел Новини.LIVE, розгляд законопроєкту № 14283 заплановано на вівторок, 10 лютого.

проєкт
Частина порядку денного на 10 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, через які борги можуть скасувати відстрочку для військовозобов’язаних.

Також ми писали, скільки часу чекати на відстрочку, яка була оформлена через ЦНАП.

Верховна Рада військові мобілізація війна в Україні відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
