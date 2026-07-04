Отсрочка после увольнения со службы по контракту: кто из молодых военнослужащих имеет право

Военнослужащие ВСУ. Фото: 57-я ОМПБр, 101-я ОБрО ГШ

Молодой военнослужащий в возрасте до 25 лет имеет право на увольнение из ВСУ, если он подписал контракт уже во время полномасштабной войны. Также он может оформить отсрочку на год. Но для этого необходимо соблюсти несколько важных условий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Контрактники в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины находятся на военной службе на различных основаниях. Часть военных подписала контракт с ВСУ, другие были мобилизованы в армию.

Мобилизованные военнослужащие находятся в ВСУ до общей демобилизации, то есть фактически до конца военного положения. Контрактники же могут уволиться из армии после истечения срока действия договора.

Впрочем, это право предоставляется не всем военнослужащим контрактной службы, а только тем, кто подписал контракт уже во время полномасштабной войны. Те, кто начал службу в ВСУ по контракту до 24 февраля 2022 года, не могут уволиться даже после истечения срока действия договора.

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К юристам обратился гражданин, заканчивающий службу по трехлетнему контракту. Мужчине еще не исполнилось 25 лет, поэтому он поинтересовался, распространяется ли на него право получить отсрочку после увольнения из ВСУ.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот случай, подчеркнул, что военнослужащий перепутал две разные ситуации: "Постановление Кабинета Министров Украины № 467 это постановление от 8 апреля 2026 года, и она касается отдельной отсрочки для лиц в возрасте от 18 до 25 лет, которые были приняты на военную службу по контракту сроком на один год. Там прямо указано: возраст 18–25 лет, контракт сроком на один год, 12 месяцев отсрочки после увольнения. А то, что Вы цитируете о контракте, заключенном после 24.02.2022 на срок от одного года, шесть месяцев после увольнения и дополнительно один месяц за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях, это пункт 8 постановления Кабинета Министров Украины от 12 июня 2026 года № 768, а не постановление № 467".

Вместе с тем, добавил Айвазян, право на отсрочку у военнослужащего после увольнения: "На контракт сроком на три года эта норма должна распространяться, но при условии, что одновременно выполнены другие условия: контракт заключен после 24.02.2022; лицо увольняется уже после вступления в силу постановления № 768; основанием для увольнения является истечение срока контракта, семейные обстоятельства или другие уважительные причины; лицо не заключило новый контракт в соответствии с пунктом 8 Порядка, утвержденного постановлением № 768".

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, какие 11 видов отсрочки можно оформить онлайн через приложение "Резерв+".

Документы, необходимые для отсрочки от мобилизации, уже не подаются напрямую в территориальный центр комплектования. Это можно сделать либо в центре предоставления административных услуг, либо через приложение «Резерв+». Юристы объяснили, какие именно виды отсрочек оформляются онлайн.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что в ТЦК рассказали о новых правилах оформления отсрочек от мобилизации.

В Украине еще с 1 ноября 2025 года заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Документ можно оформить как онлайн, так и офлайн.