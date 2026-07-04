Відстрочка після звільнення зі служби за контрактом: хто з молодих військових має право

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 57 ОМПБр, 101 ОБрО ГШ

Молодий, до 25 років, військовослужбовець має право на звільнення із ЗСУ, якщо він підписав контракт уже під час повномасштабної війни. Також він може оформити відстрочку на рік. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Контрактники в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України перебувають на військовій службі на різних підставах. Частина військових підписала контракт із ЗСУ, інші були мобілізовані до армії.

Мобілізовані військовослужбовці перебувають в ЗСУ до загальної демобілізації, тобто фактично до кінця воєнного стану. Контрактники ж можуть звільнитися з армії після завершення дії угоди.

Втім, це право надається не усім військовослужбовцям контрактної служби, а тільки тим, хто підписав контракт уже під час повномасштабної війни. Ті, хто почав службу в ЗСУ за контрактом до 24 лютого 2022 року, не можуть звільнитися навіть після завершення угоди.

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Відстрочка після звільнення: можлива, але є умови

До юристів звернувся громадянин, який закінчує службу за трирічним контрактом. Чоловіку ще не виповнилося 25 років, тож він поцікавився, чи розповсюджується на нього право отримати відстрочку після звільнення із ЗСУ.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цей випадок, наголосив, що військовий сплутав дві різні ситуації: "Постанова Кабінету Міністрів України № 467 це постанова від 08 квітня 2026 року, і вона стосується окремої відстрочки для осіб віком від 18 до 25 років, які були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік. Там прямо зазначено: вік 18–25 років, контракт строком один рік, 12 місяців відстрочки після звільнення. А те, що Ви цитуєте про контракт, укладений після 24.02.2022 на строк від одного року, шість місяців після звільнення та додатково один місяць за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях, це пункт 8 постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2026 року № 768, а не постанова № 467".

Разом з тим, додав Айвазян, право на відстрочку у військовослужбовця після звільнення: "На контракт строком три роки ця норма має поширюватися, але за умови, що одночасно виконані інші умови: контракт укладено після 24.02.2022; особа звільняється вже після набрання чинності постановою № 768; підстава звільнення це закінчення строку контракту, сімейні обставини або інші поважні причини; особа не уклала новий контракт за пунктом 8 Порядку, затвердженого постановою № 768".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які 11 типів відстрочки можна оформити онлайн, через застосунок "Резерв+".

Документи, потрібні для відстрочки від мобілізації, уже не надаються напряму в територіальний центр комплектування. Це можна зробити або у центрі надання адміністративних послуг, або через застосунок "Резерв+". Юристи пояснили, які саме види відстрочок оформлюються онлайн.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у ТЦК розповіли про нові правила оформлення відстрочок від мобілізації.

В Україні ще з 1 листопада 2025 року запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Документ можна оформити як онлайн, так і офлайн.