Отсрочка после заключения контракта возможна только через суд

Украинские военнослужащие. Фото: 92-я ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Военнослужащий, ранее подписавший контракт на военную службу, не сможет получить отсрочку по истечении срока действия контракта. Единственным вариантом является обращение в суд, но и это не гарантирует результата. Причина в том, что годовая отсрочка предоставляется только участникам отдельной контрактной программы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка и контрактная служба

Закон о мобилизации определяет право военнообязанных граждан на отсрочку от мобилизации. Это право касается особого периода, во время действия военного положения.

Отсрочку могут оформить только те военнообязанные, у которых есть определенные законодательством основания. Основания необходимо подтвердить документами, без этого, даже при фактическом наличии причин, гражданин может быть мобилизован.

К юристам обратился 24-летний гражданин, который заканчивает трехлетнюю контрактную службу в Вооруженных силах Украины. Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку после демобилизации.

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По окончании контракта отсрочку не предоставят, разве что через суд

Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "После завершения 3-летнего контракта Вы можете уволиться со службы, но само увольнение не дает автоматической отсрочки ни на 1 год, ни до 25 лет. После увольнения вас, скорее всего, поставят на воинский учет как лицо, уже проходившее военную службу, а также могут зачислить в оперативный резерв".

Корнийчук отметил, что теоретически отсрочка возможна, но такие случаи сложны: "Получить отсрочку вы сможете только в судебном порядке, и то не факт. С бронированием будет проще".

Юрист объяснил, почему отсрочку такой гражданин, скорее всего, не получит: "Что касается отсрочки на 1 год, то такая гарантия предусмотрена не для всех военнослужащих в возрасте 18–25 лет. Она касается отдельной категории лиц, которые во время военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год и уволены со службы по определенным основаниям".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли официально работать, оформив отсрочку для ухода.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, зачем обращаться к нотариусу перед началом оформления отсрочки для ухода за близким родственником.

Военнообязанный гражданин, оформляющий отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, должен посетить нотариуса перед тем, как сдавать документы. Юристы объяснили, какие именно документы нужно заверить у нотариуса.