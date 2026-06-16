Відстрочка після контракту можлива лише через суд

Українські військовослужбовці. Фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Військовослужбовець, який раніше підписав контракт на військову службу, не зможе отримати відстрочку після закінчення дії контракту. Єдиним варіантом є позов до суду, але і він не гарантує результату. Причиною є те, що річна відстрочка надається тільки учасникам окремої контрактної програми.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка і контрактна служба

Закон про мобілізацію визначає право військовозобов’язаних громадян на відстрочку від мобілізації. Це право стосується особливого періоду, під час дії воєнного стану.

Відстрочку можуть оформити лише ті військовозобов’язані, які мають визначені законодавством підстави. Підстави потрібно підтвердити документами, без цього, навіть за фактичної наявності причин, громадянин може бути мобілізований.

До юристів звернувся 24-річний громадянин, який закінчує трирічну контрактну службу в Збройних силах України. Чоловік поцікавився, чи має він право на відстрочку після демобілізації.

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Юрист Євген Корнійчук наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Після завершення 3-річного контракту Ви можете звільнитися зі служби, але саме звільнення не дає автоматичної відстрочки ні на 1 рік, ні до 25 років. Після звільнення Вас, скоріш за все, поставлять на військовий облік як особу, яка вже проходила військову службу, а також можуть зарахувати до оперативного резерву".

Корнійчук зазначив, що теоретично відстрочка можлива, але такі випадки є непростими: "Отримати відстрочку ви зможете лише у судовому порядку, і то не факт. Із бронюванням буде легше".

Юрист пояснив, чому відстрочку такий громадянин, скоріш за все, не отримає: "Щодо відстрочки на 1 рік, то така гарантія передбачена не для всіх військовослужбовців віком 18–25 років. Вона стосується окремої категорії осіб, які під час воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік і звільнені зі служби за визначеними підставами".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна офіційно працювати, оформивши відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, навіщо йти до нотаріуса перед початком оформлення відстрочка для догляду за близьким родичем.

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, має відвідати нотаріуса перед тим, як здавати документи. Юристи пояснили, які саме документи потрібно нотаріально завірити.