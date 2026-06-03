Отсрочку не продлили автоматически: используйте "Резерв+"

Приложение "Резерв+", где можно оформить или продлить отсрочку. Фото: Новини.LIVE

После изменений в процессе воинского учета и всеобщей мобилизации отсрочка должна быть продлена после продления военного положения в автоматическом режиме. Но в некоторых случаях этого может не произойти. В таких случаях гражданину нужно использовать приложение "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка в автоматическом режиме

Военнообязанные граждане Украины могут быть мобилизованы в ряды ВСУ в особый период. Этот период наступил после введения на всей территории страны военного положения в связи с полномасштабным вторжением России.

Вместе с тем, часть военнообязанных может на законных основаниях избежать призыва в армию. Это можно сделать либо получив на работе бронирование, либо оформив отсрочку.

Во время действия военного положения в процессе воинского учета произошли существенные изменения. Так, отсрочку от мобилизации начали продлевать в автоматическом режиме.

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Когда использовать "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. У мужчины установили третью группу инвалидности, предоставив отсрочку до конца мобилизации.

Но, вместе с тем, мобилизация в Украине продолжается каждые три месяца. Гражданин поинтересовался, что будет с его отсрочкой, будет ли она продлена в автоматическом режиме.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил, что именно так и должно быть, а также объяснил, что делать, если отсрочка не продолжится. Дерий подчеркнул: "Вам должны каждые три месяца продлевать отсрочку автоматически. Если этого не произойдет, то Вы сможете оформить отсрочку онлайн через "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какую обязанность имеет гражданин в процессе автоматического продления отсрочки в ТЦК.

Если гражданин оформил отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, эта отсрочка должна продолжаться автоматически, без участия гражданина. Этот процесс происходит каждые три месяца после продолжения мобилизации решением Верховной Рады. Но гражданину нужно контролировать информацию о своей отсрочке в расширенных данных приложения "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие дополнительные условия определяет законодательство в процессе оформления отсрочки по причине ухода за дядей с инвалидностью.

Военнослужащий имеет право уволиться из рядов ВСУ для осуществления ухода за близким родственником. Таким родственником могут быть не только родители или жена, а, например, родной дядя военнослужащего. Но для этого необходимо соблюдение ряда обязательных условий.