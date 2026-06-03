Відстрочку не продовжили автоматично: використовуйте "Резерв+"

Застосунок "Резерв+", де можна оформити чи продовжити відстрочку. Фото: Новини.LIVE

Після змін у процесі військового обліку та загальної мобілізації відстрочка має бути продовжена після продовження воєнного стану в автоматичному режимі. Але в деяких випадках цього може не відбутися. У таких випадках громадянину потрібно використати застосунок "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка в автоматичному режимі

Військовозобов’язані громадяни України можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ у особливий період. Цей період настав після запровадження на усій території країни воєнного стану у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії.

Разом з тим, частина військовозобов’язаних може на законних підставах уникнути призову до армії. Це можна зробити або отримавши на роботі бронювання, або оформивши відстрочку.

Під час дії воєнного стану в процесі військового обліку відбулися суттєві зміни. Так, відстрочку від мобілізаціїї почали продовжувати у автоматичному режимі.

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Коли використовувати "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації за станом здоров’ям. У чоловіка встановили третю групу інвалідності, надавши відстрочку до кінця мобілізації.

Але, разом з тим, мобілізація в Україні продовжується кожні три місяці. Громадянин поцікавився, що буде з його відстрочкою, чи буде вона продовжена у автоматичному режимі.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що саме так і має бути, а також пояснив, що робити, якщо відстрочка не продовжиться. Дерій підкреслив: "Вам повинні кожні три місяці продовжувати відстрочку автоматично. Якщо цього не відбудеться, то Ви зможете оформити відстрочку онлайн через "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, який обов'язок має громадянин у процесі автоматичного продовження відстрочки в ТЦК.

Якщо громадянин оформив відстрочку від мобілізації за станом здоров’я, ця відстрочка має продовжуватися автоматично, без участі громадянина. Цей процес відбувається кожні три місяці після продовження мобілізації рішенням Верховної Ради. Але громадянину потрібно контролювати інформацію про свою відстрочку у розширених даних застосунку "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які додаткові умови визначає законодавство у процесі оформлення відстрочки з причини догляду за дядьком з інвалідністю.

Військовослужбовець має право звільнитися з лав ЗСУ для здійснення догляду за близьким родичем. Таким родичем можуть бути не тільки батьки чи дружина, а, наприклад, рідний дядько військовослужбовця. Але для цього потрібне дотримання низки обов’язкових умов.