ВУС нет в Резерв+ - как влияет на бронирование

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Даже если у военнообязанного гражданина в "Резерв+" указаны не все нужные данные, это не повлияет на оформление бронирования от мобилизации. При этом посещение ТЦК не является обязательным эпизодом в оформлении брони.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

ВОС 999 и отсутствует звание

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который обнаружил, что фактически не имеет военно-учетной специальности (в "Резерв+" указан код ВОС — 999), а воинское звание вообще отсутствует.

Мужчина поинтересовался, не повлияют ли эти неточные данные на оформление бронирования от мобилизации на работе.

"Отсутствие воинского звания не будет проблемой при бронировании и дальнейшем ведении учета, и посещать для этого ТЦК не нужно", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли идти в ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил отсутствие проблем с ТЦК с такими данными у "Резерв+".

"ВОС 999 не будет препятствием для получения бронирования", — подчеркнул Дерий.

Юрист добавил, что визит в территориальный центр комплектования не является обязательным.

"Что касается посещения ТЦК, то это нужно делать только если Вы получите повестку", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда не стоит идти в ТЦК для исправления неточных данных в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, какие есть нюансы в процессе исправления данных в "Оберіг" через ТЦК и "Резерв+".