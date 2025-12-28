Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсутствие ВУС в "Резерв+" — повлияет ли это на бронь

Отсутствие ВУС в "Резерв+" — повлияет ли это на бронь

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 15:25
ВУС нет в Резерв+ - как влияет на бронирование
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Даже если у военнообязанного гражданина в "Резерв+" указаны не все нужные данные, это не повлияет на оформление бронирования от мобилизации. При этом посещение ТЦК не является обязательным эпизодом в оформлении брони.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

ВОС 999 и отсутствует звание

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который обнаружил, что фактически не имеет военно-учетной специальности (в "Резерв+" указан код ВОС — 999), а воинское звание вообще отсутствует.

Мужчина поинтересовался, не повлияют ли эти неточные данные на оформление бронирования от мобилизации на работе.

"Отсутствие воинского звания не будет проблемой при бронировании и дальнейшем ведении учета, и посещать для этого ТЦК не нужно", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли идти в ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил отсутствие проблем с ТЦК с такими данными у "Резерв+".

"ВОС 999 не будет препятствием для получения бронирования", — подчеркнул Дерий.

Юрист добавил, что визит в территориальный центр комплектования не является обязательным.

"Что касается посещения ТЦК, то это нужно делать только если Вы получите повестку", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда не стоит идти в ТЦК для исправления неточных данных в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, какие есть нюансы в процессе исправления данных в "Оберіг" через ТЦК и "Резерв+".

бронирование ТЦК и СП военнообязанные специальность Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации