В ОП ответили, снизят ли мобилизационный возраст в Украине

Дата публикации 9 апреля 2026 04:30
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса. Фото: Палиса/Facebook

Заместитель руководителя ОП Андрей Палиса заявил, что сейчас снижение мобилизационного возраста в Украине ниже 25 лет не рассматривается. Кроме того, изменение правил выезда для молодых ребят тоже не на повестке дня.

Об этом Палиса сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Новини.LIVE.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине

По словам Палисы, сейчас в Украине значительно улучшилась динамика мобилизации.

"Я постараюсь отвечать настолько откровенно, насколько можно, по такому чувствительному вопросу. У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация по мобилизации и положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году", — сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом, улучшилась не только мобилизация, но и рекрутинг. Кроме того, были устранены операционные пробелы в вопросе процесса мобилизации. В то же время несмотря на проделанную работу остается еще многое, что надо сделать.

Также Павел Палиса ответил, будет ли снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет и будут ли изменения в правовых выезда для мужчин, которым от 18 до 23 лет.

"На данный момент по обеим позициям — это не рассматривается", — резюмировал он.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что бывшие ограниченно годные лица являются уникальной категорией на воинском учете. Таких людей могут мобилизовать даже до того, как им исполнится 25 лет, и это уже подтвердил Верховный суд.

Также мы писали, что отныне все военные, которые заключили контракт "18-25", после службы получают отсрочку на 12 месяцев.

мобилизация война в Украине Павел Палиса
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

