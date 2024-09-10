Отсрочка от мобилизации – оформление отсрочки – документы, необходимые для оформления отсрочки

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: "Економічні новини"

Гражданин Украины не может оформить отсрочку от мобилизации при наличии у него только приписного удостоверения. Но у него есть возможность оформить электронный военно-учетный документ и уже с ним оформить отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Причины для отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который объявили после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья и по другим причинам.

Можно ли оформить отсрочку с приписной

Для оформления отсрочки, подчеркнул Владислав Дерий, обязательно нужно иметь военно-учетный документ. Если гражданин имеет только приписное удостоверение, не измененное вовремя на ВУД, у него могут возникнуть проблемы.

"С приписным Вам не предоставят отсрочку, однако Вы можете попытаться оформить электронный военно-учетный документ в "Резерв+" или "Дії", — пояснил юрист.