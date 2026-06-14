Переход с ФЛП на ООО не дает автоматического права на бронирование

Гражданин подает документы в ТЦК. Фото: ООТЦК

Предприятия, имеющие критически важное значение, могут освободить своих сотрудников от мобилизации в особый период. Для этого необходимо соблюсти ряд условий, требуемых для получения статуса критически важного предприятия. Сама по себе организационно-правовая форма, такая как ООО, не имеет значения для получения такого освобождения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование на критически важных предприятиях

В процессе всеобщей мобилизации военнообязанного населения во время полномасштабной войны произошли определенные изменения. Так, появилась специальная категория "критически важные для функционирования отечественной экономики предприятия".

Эти предприятия имеют право бронировать своих работников от мобилизации. Получить статус критически важного предприятия можно, выполнив целый ряд определенных законодательством требований.

В зависимости от того, к какой категории критичности относятся предприятия, они имеют право бронировать различное количество своих военнообязанных работников. Это может быть как все 100% работников, так и часть, например, 50%.

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Статус ООО не является автоматическим основанием для бронирования

К юристам обратилась гражданка, имеющая оформленное ФЛП второй группы. Она поинтересовалась, сможет ли ее предприятие получить право на бронирование, если изменит форму юридического лица с ФЛП на ООО.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что форма юридического лица не имеет прямого отношения к процессу бронирования. Статус критически важных присваивается предприятиям на других основаниях.

Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул: "Идея, что достаточно просто сменить ФЛП на ООО и это автоматически даст возможность бронировать работников, к сожалению, не работает. Ключевое значение имеет не форма бизнеса, а то, соответствует ли предприятие критериям критически важного для экономики или обеспечения потребностей обороны".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство обновило критерии бронирования для критически важных предприятий.

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важной инфраструктуры. Среди главных изменений повышение требований к зарплате, которая должна составлять почти 26 тысяч гривен, и правила подсчета квот, то есть работник, имеющий отсрочку по закону или работающий по совместительству, будет иметь только одно бронирование.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о четырех основных причинах задержки с бронированием от мобилизации.

Работники критически важных предприятий могут быть забронированы от мобилизации. Впрочем, с броней могут возникнуть проблемы. Юристы назвали четыре основные причины затягивания процесса бронирования.