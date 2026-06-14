Зміна ФОП на ТОВ не дає автоматичного права на бронювання

Громадянин подає документи в ТЦК. Фото: ООТЦК

Критично важливі підприємства можуть бронювати своїх працівників від мобілізації у особливий період. Для цього має бути дотримана низка умов, потрібних для статусу критичності. Сама по собі форма юридичної особи на кшталт ТОВ не має значення для бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Бронювання на критично важливих підприємствах

В процесі загальної мобілізації військовозобов’язаного населення під час повномасштабної війни відбулися певні зміни. Так, з’явилася спеціальна категорія "критично важливі для функціонування вітчизняної економіки підприємства".

Ці підприємства мають право бронювати своїх працівників від мобілізації. Отримати статус критично важливого підприємство може, виконавши цілу низку визначених законодавством вимог.

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Відповідно до того, до якої категорії критичності належать підприємства, вони мають право бронювати різну кількість своїх військовозобов’язаних працівників. Це може бути як усі 100% працівників, так і частина, наприклад, 50%.

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Статус ТОВ не є автоматичною підставою для бронювання

До юристів звернулася громадянка, яка має оформлений ФОП другої групи. Вона поцікавилася, чи зможе її підприємство отримати право на бронювання, якщо змінить форму юридичної особи з ФОП на ТОВ.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що форма юридичної особи не має прямого відношення до процесу бронювання. Статус критично важливих присвоюється підприємствам на інших підставах.

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Юрист Євген Корнійчук наголосив: "Ідея, що достатньо просто змінити ФОП на ТОВ і це автоматично дасть можливість бронювати працівників, на жаль, не працює. Ключове значення має не форма бізнесу, а те, чи відповідає підприємство критеріям критично важливого для економіки або забезпечення потреб оборони".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що уряд оновив критерії бронювання для критично важливих підприємств.

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Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливої інфраструктури. Серед головних змін є підвищення вимог зарплати, яка має становити майже 26 тисяч гривень, та правила підрахунку квот, тобто працівник, який має відстрочку за законом чи який працює за сумісництвом, матиме лише одне бронювання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є чотири основні причини затримки з бронюванням від мобілізації.

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Працівники критично важливих підприємств можуть бути заброньовані від мобілізації. Втім, із бронею можуть бути проблеми. Юристи назвали чотири основні причини затягування процесу бронювання.