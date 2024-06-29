Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсутствие военного билета — что делать гражданину в особый период arrow

Отсутствие военного билета — что делать гражданину в особый период

29 июня 2024 00:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Восстановление военных документов, нюансы, особенности во время военного положения
Военный билет. Фото: "Експрес онлайн"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Гражданин Украины без военного билета должен обратиться в территориальный центр комплектования по месту регистрации. Там ему выдадут или заменят военно-учетные документы.

Об этом рассказал юрист по военному праву LCF Law Group, младший лейтенант запаса Владимир Романчук в интервью Radio NV.

Читайте также:

Без военного учета вообще

По словам Романчука, гражданин может не иметь военный билет по двум причинам.

Первая — это полное отсутствие у человека каких-либо документов.

"Это значит, что она не стоит на учете в ТЦК. Тогда ей нужно встать на учет в ТЦК по месту своей регистрации", — пояснил юрист.

Не изменены документы

Есть и другой вариант — когда гражданин вовремя не сменил один военный документ, приписное свидетельство, другой, военный билет или временное удостоверение.

В таком случае есть другой алгоритм действий: "Нужно написать заявление, указать ситуацию и получить алгоритм действий от вашего ТЦК, где находится ваше личное дело по месту прописки" .

Напомним, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для его предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).

Ранее мы сообщали, как приложение для военнообязанных "Резерв+" изменило процесс мобилизации в Украине.

военный учет
военный билет
ТЦК и СП
военнообязанные
юристы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны