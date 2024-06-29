Восстановление военных документов, нюансы, особенности во время военного положения

Отсутствие военного билета — что делать гражданину в особый период
Гражданин Украины без военного билета должен обратиться в территориальный центр комплектования по месту регистрации. Там ему выдадут или заменят военно-учетные документы.
Об этом рассказал юрист по военному праву LCF Law Group, младший лейтенант запаса Владимир Романчук в интервью Radio NV.
Без военного учета вообще
По словам Романчука, гражданин может не иметь военный билет по двум причинам.
Первая — это полное отсутствие у человека каких-либо документов.
"Это значит, что она не стоит на учете в ТЦК. Тогда ей нужно встать на учет в ТЦК по месту своей регистрации", — пояснил юрист.
Не изменены документы
Есть и другой вариант — когда гражданин вовремя не сменил один военный документ, приписное свидетельство, другой, военный билет или временное удостоверение.
В таком случае есть другой алгоритм действий: "Нужно написать заявление, указать ситуацию и получить алгоритм действий от вашего ТЦК, где находится ваше личное дело по месту прописки" .
Напомним, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для его предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).
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