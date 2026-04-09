Переоформление гуманитарного авто в ВСУ: в/ч должна снять с учета

Если военнослужащий хочет передать полученное от волонтеров авто другому военному, ему придется обращаться к командованию своей воинской части. Это необходимо сделать даже в ситуации, когда автомобиль зарегистрирован на самого гражданина. МВД требует подтверждение из в/ч как основание для снятия автомобиля с действующего владельца.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Автомобили для военных

Во время полномасштабной войны украинские волонтеры и благотворительные фонды помогают военнослужащим Вооруженных сил Украины. Они, в частности, поставляют в подразделения ВСУ автомобили для различных нужд.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в составе ВСУ. Мужчина рассказал, что в 2024 году благотворительный фонд передал ему автомобиль, который сам военный зарегистрировал на свою фамилию в сервисном центре МВД.

Военнослужащий поинтересовался, может ли он передать автомобиль другому военному. В частности, какие есть особенности в этом процессе, связанные с воинской частью.

Читайте также:

К командиру придется обращаться

Юристы объяснили, комментируя эту ситуацию, что к командованию воинской части придется обратиться в любом случае. Это касается и ситуаций, когда военнослужащий зарегистрировал автомобиль не на часть, а на себя.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Чтобы снять авто с учета, Вам нужно обратиться в воинскую часть, чтобы та подала информацию в сервисный центр МВД, о том, что Вы отказываетесь от авто в пользу другого военного. Только после снятия авто с временного учета другой военный можете поставить его на себя".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему нужно обращение к командованию воинской части: "Логика МВД такова, что изменение приобретателя в акте еще не убирает старую запись в реестре. Именно поэтому они и требуют документ от воинской части не как "согласие собственника", а как основание для снятия действующего временного учета по первому военному".

военным разрешили ремонтировать "гуманитарные" авто за государственный счет.

Украинские военнослужащие, которые получили автомобили как гумпомощь, смогут ремонтировать и заправлять их ресурсом воинских частей. Это касается автомобилей, которые находятся на временном государственном учете в территориальных органах МВД и привлечены к выполнению оборонных задач.

сколько автомобилей ввезли в Украину для нужд ВСУ волонтеры и благотворительные фонды.

За два года полномасштабной войны в Украину из Европы завезли более 100 тысяч пикапов для ВСУ. Уже за первые месяцы 2022 года были опустошены все рынки подержанных авто в Польше.