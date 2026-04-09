Переоформлення гуманітарного авто в ЗСУ: в/ч має зняти з обліку

Військовий з автомобілем. Фото: olevsk-gromada.gov.ua

Якщо військовослужбовець хоче передати отримане від волонтерів авто іншому військовому, йому доведеться звертатися до командування своєї військової частини. Це необхідно зробити навіть у ситуації, коли автомобіль зареєстрований на самого громадянина. МВС вимагає підтвердження з в/ч як підставу для зняття автомобіля з чинного власника.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Автомобілі для військових

Під час повномасштабної війни українські волонтери та благодійні фонди допомагають військовослужбовцям Збройних сил України. Вони, зокрема, постачають в підрозділи ЗСУ автомобілі для різноманітних потреб.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у складі ЗСУ. Чоловік розповів, що 2024 року благодійний фонд передав йому автомобіль, який сам військовий зареєстрував на своє прізвище у сервісному центрі МВС.

Військовослужбовець поцікавився, чи може він передати автомобіль іншому військовому. Зокрема, які є особливості у цьому процесі, пов’язані із військовою частиною.

Читайте також:

До командира доведеться звертатися

Юристи пояснили, коментуючи цю ситуацію, що до командування військової частини доведеться звернутися в будь-якому випадку. Це стосується і ситуацій, коли військовослужбовець зареєстрував автомобіль не на частину, а на себе.

Юрист Владислав Дерій наголосив: "Щоб зняти авто з обліку, Вам потрібно звернутись до військової частини, щоб та подала інформацію до сервісного центру МВС, про те, що Ви відмовляєтесь від авто на користь іншого військового. Лише після зняття авто з тимчасового обліку інший військовий можете поставити його на себе".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чому потрібне звернення до командування військової частини: "Логіка МВС така, що зміна набувача в акті ще не прибирає старий запис у реєстрі. Саме тому вони і вимагають документ від військової частини не як "згоду власника", а як підставу для зняття чинного тимчасового обліку за першим військовим".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що військовим дозволили ремонтувати "гуманітарні" авто за державний кошт.

Українські військовослужбовці, які отримали автомобілі як гумдопомогу, зможуть ремонтувати та заправляти їх ресурсом військових частин. Це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, скільки автомобілів ввезли в Україну для потреб ЗСУ волонтери та благодійні фонди.

За два роки повномасштабної війни до України з Європи завезли понад 100 тисяч пікапів для ЗСУ. Вже за перші місяці 2022 року були спустошені всі ринки вживаних авто у Польщі.