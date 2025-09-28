Базовая военная служба - кто имеет право на отсрочку от БВС

Процесс прохождения базовой военной службы. Фото: УНИАН

Украинские призывники должны пройти до достижения 25-летнего возраста базовую военную службу. Часть граждан имеет право оформить отсрочку от базовой военной службы.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Максим Горностай.

Базовая военная служба в Украине

В Украине должна появиться базовая военная служба (БВС), которая заменит срочную военную службу, которую ранее должны были проходить все призывники.

Базовая военная служба тоже, в принципе, касается всех призывников, кроме студентов высших учебных заведений.

Но есть несколько категорий граждан, которые могут получить отсрочку от БВС.

Это, в частности, лица с подтвержденной непригодностью к службе.

Кто еще имеет право на отсрочку от БВС

Также отсрочку от БВС могут оформить и другие украинские граждане.

Это право получают лица, которые:

учатся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования, высшего духовного образования по дневной или дуальной форме получения образования, в интернатуре или докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста);

выбрали соответствующий год, в котором желают пройти базовую военную службу;

имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется ч. 12 ст. 26 Закона № 2232.

