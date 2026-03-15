Мужчину приговорили к нескольким годам тюрьмы за уклонение от мобилизации

Судейский молоток и военнослужащие.

Житель Полтавщины уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Ближайшие годы он проведет в тюрьме. Соответствующее решение принял Гадячский районный суд Полтавской области.

Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Детали дела

По данным следствия, фигурант состоял на воинском учете и прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. Несмотря на это, 9 декабря 2024 года мужчина отказался получать повестку. Военнообязанного предупредили о том, что за уклонение от мобилизации предусматривается уголовная ответственность, но в ТЦК он так и не прибыл и о причинах неявки не сообщил.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина объяснил, что имеет проблемы со здоровьем и ухаживает за больной матерью, но судья пришел к выводу, что законных оснований для отсрочки у фигуранта не было. За уклонение от призыва нарушителю назначили три года заключения.

