Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мужчину приговорили к нескольким годам тюрьмы за уклонение от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 03:32
Судейский молоток и военнослужащие. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Житель Полтавщины уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Ближайшие годы он проведет в тюрьме. Соответствующее решение принял Гадячский районный суд Полтавской области.

Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама
Детали дела

По данным следствия, фигурант состоял на воинском учете и прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. Несмотря на это, 9 декабря 2024 года мужчина отказался получать повестку. Военнообязанного предупредили о том, что за уклонение от мобилизации предусматривается уголовная ответственность, но в ТЦК он так и не прибыл и о причинах неявки не сообщил.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина объяснил, что имеет проблемы со здоровьем и ухаживает за больной матерью, но судья пришел к выводу, что законных оснований для отсрочки у фигуранта не было. За уклонение от призыва нарушителю назначили три года заключения.

суд мобилизация судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации