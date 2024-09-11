Военно-учетная специальность, ВУС – бронирование от мобилизации – влияет ли ВУС на возможность бронирования

Очередь в ТЦК на бронирование. Фото: УНИАН

Ни одна военно-учетная специальность (ВУС) не может помешать бронированию работника критически важного для украинской экономики предприятия. Постановление Кабмина определило, что бронируются все граждане независимо от ВУС.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Зачем нужна военно-учетная специальность

Каждый военнообязанный гражданин Украины при поступлении на военный учет получает военно-учетную специальность (ВУС).

Эта специальность указывается в военно-учетных документах, ее наличие определяет будущее военнообязанного после мобилизации.

Влияет ли ВУС на бронирование

А вот на процессе бронирования указанная в документах военно-учетная специальность не отражается. Это было определено Постановлением Кабинета Министров Украины №76.

"Военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — говорится в постановлении КМУ.

Поэтому ни одна военно-учетная специальность, указанная в документах, не может являться препятствием для бронирования сотрудника критически важного для украинской экономики предприятия.