В Украине изменили порядок подачи заявлений на отсрочку — что говорит юрист

В Украине ввели изменения в процедуру подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Адвокат Роман Кичко положительно оценил это.

Об этом он сообщил в эфире программы День.LIVE.

Он отметил, что новые правила минимизируют возможные злоупотребления и фактически устраняют человеческий фактор при рассмотрении документов.

По словам Кичко, ранее гражданам приходилось лично посещать территориальные центры комплектования, чтобы получить решение по своему заявлению. Именно в этот момент, как отмечает адвокат, многим вручали повестки или направляли на военно-врачебную комиссию, фактически лишая возможности обжаловать отказ.

Теперь все документы на отсрочку принимаются исключительно через центры предоставления административных услуг или приложение "Резерв+". ТЦК больше не контактирует непосредственно с заявителями, а результаты рассмотрения направляются по электронной почте.

Благодаря этому нововведению заявители могут спокойно обжаловать отказ без риска быть мобилизованными во время получения решения. Также ЦПАУ обязан принимать пакеты документов без дополнительных требований или условий.

Как отметил Кичко, переход к электронной модели значительно уменьшает количество конфликтных ситуаций и усиливает защиту прав военнообязанных, обеспечивая прозрачное и справедливое рассмотрение их заявлений.

