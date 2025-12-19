Кого из тех, кто находится в запасе, могут до 60 лет мобилизовать

Украинские военнослужащие. Фото: Закарпатский ОТЦК и СП/Facebook

Предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе — 60 лет. Тех, кто не достиг этого возраста и находится на воинском учете, могут призвать. Офицеров запаса такое правило тоже касается.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Владислав Дерий.

Призыв граждан, находящихся в запасе

Младший офицер запаса обратился к правоведам с вопросом о том, имел ли он право на исключение из воинского учета по достижении 45-летнего возраста. В этом году мужчине уже исполнилось 50 лет.

В ответ на этот вопрос Владислав Дерий отметил, что граждане, находящиеся в запасе, остаются на воинском учете, пока не достигнут 60-летнего возраста. До этого же возраста их могут привлечь и к мобилизационным мероприятиям. 45-летие не является поводом для автоматического исключения офицеров запаса или других военнообязанных с воинского учета.

Если 50-летний младший офицер пригоден к службе и не имеет законных оснований для отсрочки, его могут призвать в ряды ВСУ. Избежать мобилизации могут только те, кто имеет право на отсрочку.

Напомним, в 2026 году в Украине обновят правила бронирования работников. Некоторые изменения действуют уже сейчас.

Ранее уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова (Кобылинская) заявила, что отвечать за мобилизацию должны не только военнослужащие ТЦК и СП, но и председатель ОВА и представитель правоохранительных органов.