Перевод в ВСУ через приложение Армия+: кто и как может подать рапорт

Военные ВСУ на фронте, военный с телефоном. Фото: Генштаб ВСУ, armyinform. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Военнослужащие отдельных подразделений 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ могут подать рапорт о переводе в другую часть через приложение Армия+. В Министерстве обороны пояснили, кто может воспользоваться программой и как проходит процедура перевода. Для подачи рапорта рекомендательное письмо не требуется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Минобороны Украины в субботу, 25 июля.

Кто может подать рапорт о переводе через Армия+

В Минобороны пояснили, что новый механизм дает военнослужащим возможность прозрачно сменить место службы в пределах своего армейского корпуса. В то же время он позволяет командованию сохранять управляемость процесса переводов и боеспособность подразделений.

Для того чтобы переводы не влияли на выполнение боевых задач, действуют четкие правила. Сменить место службы можно только между воинскими частями, участвующими в программе, и только в пределах своего армейского корпуса. Также определены сроки рассмотрения рапортов и установлены ежемесячные лимиты на переводы.

В приложении Армия+ военнослужащие могут пройти весь процесс — от подачи рапорта до отслеживания его статуса и получения окончательного решения.

В Минобороны подчеркнули, что для подачи рапорта рекомендательное письмо от воинской части, в которую планируется перевод, не требуется.

В то же время военнослужащий может заранее связаться с представителями выбранной части, обсудить возможную должность и получить отзыв. Это поможет лучше понять условия службы, однако окончательное назначение зависит от наличия вакантных должностей и потребностей подразделения.

Подать рапорт могут военнослужащие ВСУ, которые:

проходят службу в подразделениях 16-го или 19-го армейского корпуса, участвующих в программе;

находятся в постоянном составе или оперативном подчинении соответствующего корпуса;

имеют воинское звание от солдата до старшего сержанта включительно;

не занимают офицерскую должность;

не находятся в СЗЧ.

Чтобы проверить, участвует ли воинская часть в программе, необходимо обратиться в службу поддержки в приложении Армия+.

В Минобороны также сообщили, что актуальный перечень воинских частей и доступных вакансий для перевода размещен на сайте aplus.mod.gov.ua. Программа работает в тестовом режиме до 24 сентября 2026 года.

Как подать рапорт на перевод через Армия+

Для подачи рапорта в приложении Армия+ необходимо выбрать из списка рапорт "В пределах корпуса ВСУ", после чего:

выбрать причину перевода;

указать номер своей воинской части и части, в которую планируется перевод;

при необходимости уточнить подразделение;

указать своё воинское звание и должность;

подтвердить, что военнослужащий не занимает офицерскую должность и ознакомился с условиями перевода;

указать номер телефона для связи;

проверить внесенные данные и подписать рапорт электронной подписью.

После подписания документ автоматически поступает на рассмотрение в кадровую службу Министерства обороны Украины. Отслеживать статус рапорта и получить окончательное решение можно непосредственно в приложении Армия+.

Сначала рапорт получает статус "На рассмотрении". Его рассматривают в течение 29 календарных дней. В этот период военнослужащий продолжает нести службу в своей воинской части и выполняет служебные обязанности в обычном режиме.

Если рапорт соответствует всем условиям программы, на 30-й день оформляется распоряжение о переводе. После этого в приложении "Армия+ статус меняется на "Согласовано", а также появляется номер соответствующего распоряжения.

По прибытии в новую воинскую часть военнослужащий зачисляется в подчинение её командира.

Новини.LIVE сообщали, что военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что пакет законопроектов о справедливой службе предусматривает дополнительные ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации, в частности в отношении доступа к отдельным госуслугам, водительских прав и банковских счетов. По ее словам, эти меры должны вводиться параллельно с постепенной демобилизацией военнослужащих и переходом от экономического к критическому бронированию. Решетилова подчеркнула, что такой подход должен обеспечить ротацию в армии перед сложной осенне-зимней кампанией.

Новини.LIVE также сообщали, что в приложении Армия+ стал доступен обновлённый курс "Оборонные закупки 2.0", в котором полностью обновили видеоуроки, нормативную базу и практические рекомендации. Программа состоит из 48 уроков и охватывает весь процесс оборонных закупок — от планирования потребностей до заключения договоров, а также работу с Prozorro Market. По завершении обучения военные могут сдать итоговый экзамен и получить электронный сертификат.