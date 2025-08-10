Военно-учетный документ - могут ли отчислить с обучения без ВУД

Студенты украинского колледжа. Фото: Профессиональный колледж СУРА

Украинские мужчины в возрасте от 17 (16) лет должны находиться на воинском учете. Но нарушения воинского учета не влияют на процесс обучения таких граждан.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Вера Братченко.

Обучение в колледже и воинский учет

К юристам обратилась мать 16-летнего гражданина, который учится в колледже.

Женщина рассказала, что они сейчас находятся за границей, поэтому ее сын не смог стать на воинский учет (закон требует сделать это в год достижения 17-летия лица мужского пола).

Гражданка поинтересовалась, не отчислят ли ее сына из колледжа из-за отсутствия приписного удостоверения.

"Нет, отсутствие приписного не является основанием для отчисления из учебного заведения", — отметила в ответе гражданке юрист Вера Братченко.

Влияет ли нарушение воинского учета на получение образования

Не влияет нарушение воинского учета, в частности отсутствие приписного удостоверения, и на процесс окончания обучения и получения документа об образовании

"Выдача диплома младшего бакалавра также не зависит от наличия приписного", — заверила Братченко.

Но все это не означает, что гражданин может не стоять на воинском учете. Военный учет, как определяет закон, является обязательным для мужчин с 16-17-летнего возраста.

