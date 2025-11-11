Служба в ВСУ с онкологией — с какими видами опухолей мобилизуют

История болезни пациента. Фото: Pexels

В Украине военно-врачебные комиссии (ВВК) определяют степень годности к службе для лиц, имеющих онкологические или доброкачественные новообразования. Решение принимают по специальным пунктам от которых зависит, подлежит ли человек мобилизации, и если да — в каких подразделениях он может служить. Поэтому некоторые виды онкоболезней не являются препятствием для службы в армии как в тылу, так и в зоне боевых действий.

Об этом четко определено в приказе №402 от Минобороны Украины.

Кого могут мобилизовать в ВСУ даже при онкоболезнях

Согласно положениям приказа, при определении пригодности военнослужащих, есть три пункта видов болезней: "а", "б" и "в".

К категории "а" относятся лица с активными или рецидивирующими злокачественными опухолями, метастазами, тяжелыми неврологическими последствиями опухолей головного или спинного мозга, а также с серьезными гематологическими болезнями, которые не находятся в длительной ремиссии.

Если заболевание находится под контролем, последствия лечения не нарушают функции организма, а онкопроцесс неактивен, ВВК может принять решение "б".

Это означает, что военнообязанный может служить в подразделениях небоевого профиля — в территориальных центрах комплектования, учебных или медицинских частях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

К этому пункту относятся:

лица после радикального лечения опухолей кожи или нижней губы;

пациенты с управляемыми последствиями хирургии, химио- или лучевой терапии без выраженных нарушений дыхания, глотания или речи;

те, кто находится в ремиссии после лечения лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом I-II стадии, хронической миелолейкемии, эссенциальной тромбоцитемии или полицитемии без осложнений;

лица с начальными стадиями злокачественных новообразований, которые не требуют дальнейшей специфической терапии.

В таких случаях мобилизованные не попадают в боевые подразделения, десантно-штурмовые или специальные части, а только в структуры обеспечения.

Как влияет ремиссия после лечения рака на решение ВВК о пригодности

Если после полного курса лечения онкологического заболевания прошло не менее трех лет стойкой ремиссии без нарушений функций, ВВК может признать человека полностью годным к службе.

Также это касается доброкачественных новообразований, которые не влияют на общее состояние и не мешают выполнению служебных обязанностей - например, небольших липом, гемангиом или микроаденом гипофиза без гормональных нарушений.

Что важно знать

После завершения лечения все военнообязанные с новообразованиями обязаны пройти ВВК, которая устанавливает категорию годности. Если продолжается специфическая терапия (химио-, таргетная, иммунотерапия или лучевое лечение), обычно принимают решение о временной непригодности с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.

Так же непригодными признают тех, у кого есть тяжелые послеоперационные или постлучевые осложнения, в частности рубцовые деформации дыхательных путей или легочные поражения.

Окончательное решение о возможности службы принимает только ВВК, опираясь на медицинские документы, результаты лечения и текущее состояние здоровья.

